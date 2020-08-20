В Томске заработала первая в Сибири пилотная сеть беспроводной связи пятого поколения – ее оператором стал МТС. Сеть работает на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АО «НПФ «Микран», одного из ведущих разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования в России.

Сеть 5G МТС в Томске развернута с использованием 5G-ready оборудования Ericsson Radio System в диапазоне 27 ГГц и обеспечивает indoor-сигналом две пилотные зоны: бизнес-инкубатор ТУСУРа и производственные площадки завода «Микран».

На церемонии запуска пилотной сети администрация Томской области, МТС, ТУСУР и «Микран» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве для реализации инновационных проектов в сфере развития сетей 5G и микроэлектроники, а также разработки отечественных 5G-радиомодулей. Доступ к инфраструктуре 5G расширит возможности томских ученых и разработчиков в создании и тестировании инновационных решений.

«Впервые в России пилотная зона 5G МТС развернута на базе научного центра, а подписанное соглашение обеспечит эффективное взаимодействие между бизнесом и учеными в создании и внедрении инновационных технологических решений для различных отраслей», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

«Технологии 5G – это эволюция мобильного интернета. И главное в ней, конечно, не только скорость передачи данных и качество картинки, – прокомментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Главное в сетях пятого поколения – это возможности для качества жизни. Технологии 5G способствуют более эффективному развитию бизнеса, а значит – региона и страны».

«Компания «Микран» рассматривает разработку 5G-решений как комплексную задачу, затрагивающую различные сферы: компонентную базу, связь, измерения и многие другие направления, – отметила директор АО «НПФ «Микран» Вера Парамонова. – В рамках пилотной зоны мы будем решать исследовательские и прикладные задачи, нацеленные на переход на отечественные разработки и системные решения 5G».

Ректор ТУСУР Виктор Рулевский назвал открытие полигона 5G ключевым для университета событием. «Запуск пилотной зоны 5G будет способствовать подготовке высокопрофессиональных кадров, проведению передовых разработок совместно с компаниями «Микран» и МТС при поддержке региональных властей. Кроме того, это новые возможности для совместной реализации самых амбициозных и масштабных проектов в консорциуме университетов и научно-исследовательских институтов нашего города», – подчеркнул он.

На церемонии запуска пилотной сети пятого поколения МТС в Томске были продемонстрированы возможности технологии 5G с использованием смартфона Samsung Galaxy S20+: видеозвонки, скачивание приложений и файлов с достижением пиковой скорости 2 Гбит/сек.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.