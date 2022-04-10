Документ, подписанный министерством финансов США, отменяет запрет на поставки в Россию всего, что так или иначе связано с телеком-отраслью: это касается не только оборудования, но и программного обеспечения (ПО), услуг и технологий. Комментариев по поводу внезапного изменения политики американские власти пока не дают.

Документ был опубликован порталом CNews.

Согласно его тексту, правительство США снимает ограничения на поставку в страну телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения и технологий. В первую очередь это затрагивает мгновенный обмен сообщениями, документами и медиаконтентом. Послабления распространяются и на все, что касается проведения видеоконференций, общения в чатах и электронной почте, а также через соцсети, веб-серфинг, веб-хостинг, ведение блогов. Отдельно отмечено, что санкции больше не действуют на услуги по регистрации доменных имен.

При этом США по-прежнему запрещают открывать или вести корреспондентские или транзакционные счета от имени находящихся под санкциями российских банков, а также любые транзакции с находящихся на балансе американского финансового учреждения счетов, принадлежащих Банку России, Фонду национального благосостояния или российскому минфину.

Часть экспертов в комментариях к этому заявлению отметили, что подлинной причиной снятия санкций с российского телекома может стать возможное присоединение к бойкоту России компаний, которые поставляют больше всего «железа» для российских операторов. Это шведская Ericsson и финская Nokia, а также китайский Huawei. Первые две уже присоединились к бойкоту российского рынка. Эксперты допускают, что американцы увидели в этом шанс занять место конкурентов.

Напомним, что российское минцифры в конце марта призвало «большую четверку» мобильных операторов отказаться от безлимитных тарифных планов именно по причине возможной нехватки европейского оборудования. Три оператора из четырех в тот же день дали на это предложение положительный ответ.