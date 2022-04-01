Депутат новосибирского Заксобрания «отклонился от маршрута», находясь под домашним арестом

Юлия Моисеева
 
Глеб Поповцев
Глеб Поповцев. Фото Михаила Перикова

Находящегося под домашним арестом депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева 31 марта заметили в отделении банка «Левобережный». По данным ГУ ФСИН по региону, информация о несанкционированном действии парламентария передана в следственный комитет.

Находящийся под домашним арестом депутат областного Заксобрания Глеб Поповцев был обнаружен в офисе банка «Левобережный» по улице Кирова 31 марта, сообщил со ссылкой на источник «Прецедент». По данным СМИ, 21 февраля Поповцева также видели в кафе.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области, 31 марта депутат действительно нарушил условия домашнего ареста, отклонившись от разрешённого правоохранителями маршрута. Это стало известно в результате отслеживания действий парламентария с помощью технических средств.

«Поповцев 30 марта находился в месте исполнения меры пресечения. Установленные судом запреты не нарушал. 31 марта с разрешения следователя для получения необходимой медицинской помощи посетил одно из медицинских учреждений города Новосибирска. После посещения обвиняемым медицинского учреждения сотрудниками инспекции было зафиксировано отклонение от маршрута. Сообщение о нарушении передано в СУ СК РФ по НСО для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Глеб Поповцев был задержан в ноябре 2021 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество. По данным следствия, он организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата, используя своё служебное положение. Находившаяся на этой должности женщина по факту свои обязанности не выполняла, однако ей начислялась зарплата в полном объёме. При этом банковскую карту она вместе с паролем доступа передала депутату. В результате правонарушения бюджету областного парламента был нанесён ущерб в размере 400 тыс. руб.

19 ноября Поповцеву была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На фоне уголовного преследования депутата «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

В областном парламенте Глеб Поповцев входит в комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также в комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Депутат также является руководителем ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское», а в марте 2019 года он был избран председателем совета директоров новосибирского Биотехнопарка.

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