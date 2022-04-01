Депутат новосибирского Заксобрания «отклонился от маршрута», находясь под домашним арестом

Находящегося под домашним арестом депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева 31 марта заметили в отделении банка «Левобережный». По данным ГУ ФСИН по региону, информация о несанкционированном действии парламентария передана в следственный комитет.

Находящийся под домашним арестом депутат областного Заксобрания Глеб Поповцев был обнаружен в офисе банка «Левобережный» по улице Кирова 31 марта, сообщил со ссылкой на источник «Прецедент». По данным СМИ, 21 февраля Поповцева также видели в кафе.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области, 31 марта депутат действительно нарушил условия домашнего ареста, отклонившись от разрешённого правоохранителями маршрута. Это стало известно в результате отслеживания действий парламентария с помощью технических средств.

«Поповцев 30 марта находился в месте исполнения меры пресечения. Установленные судом запреты не нарушал. 31 марта с разрешения следователя для получения необходимой медицинской помощи посетил одно из медицинских учреждений города Новосибирска. После посещения обвиняемым медицинского учреждения сотрудниками инспекции было зафиксировано отклонение от маршрута. Сообщение о нарушении передано в СУ СК РФ по НСО для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Глеб Поповцев был задержан в ноябре 2021 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество. По данным следствия, он организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата, используя своё служебное положение. Находившаяся на этой должности женщина по факту свои обязанности не выполняла, однако ей начислялась зарплата в полном объёме. При этом банковскую карту она вместе с паролем доступа передала депутату. В результате правонарушения бюджету областного парламента был нанесён ущерб в размере 400 тыс. руб.

19 ноября Поповцеву была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На фоне уголовного преследования депутата «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

В областном парламенте Глеб Поповцев входит в комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также в комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Депутат также является руководителем ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское», а в марте 2019 года он был избран председателем совета директоров новосибирского Биотехнопарка.