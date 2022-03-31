Мэрия Новосибирска согласилась регулировать тарифы на проезд в городском транспорте

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в первом чтении закон о перераспределении полномочий по установке тарифов на проезд в городском транспорте в пользу муниципалитетов. В мэрии Новосибирска инициативу поддержали.

Рассмотрение законопроекта о передаче полномочий по установке тарифов органам местного самоуправления состоялось на сессии Законодательного собрания Новосибирской области 31 марта. Речь шла о муниципалитетах Новосибирска, Бердска, Искитима и Оби.

Как пояснил на сессии глава департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, за местными администрациями планируется закрепить организацию транспортного обслуживания. Он также отметил, что департамент готов консультировать муниципалитеты по соответствующим вопросам.

Правки в законопроект могут вноситься до 10 апреля.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал решение законодателей в этот же день на пресс-конференции. По словам градоначальника, мэрия уже разрабатывает проекты новых тарифов.

«Мы намерены воспользоваться этой возможностью. В частности, у нас есть давняя задумка по вводу сетевого тарифа и использовать его как можно шире, для всех видов общественного транспорта. Кроме того, мы давно рассматриваем возможность ввести дифференцированный тариф. Раньше мы уже выступали с такими предложениями, но теперь у нас может появиться возможность самостоятельно принимать такие решения», — сказал Анатолий Локоть в рамках «часа прессы» в четверг.

Напомним, в конце 2021 года в Новосибирске подорожал проезд в метро.