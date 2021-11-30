В Новосибирске может измениться тариф на проезд в метро

В Новосибирске с 15 декабря подорожает проезд в метро. Он станет равен 27 рублям, сообщают «Вести-Новосибирск», со ссылкой на источник в правительстве региона.

По данным издания, обсуждение вопроса состоялось 29 ноября в правительстве Новосибирской области. Предложение об изменение цены направил перевозчик. Уточняется, что метрополитен в своих расчетах отразил рост затрат, которые несет при оказании услуги. Департамент по тарифам отклонил часть заявленных затрат и представил свои данные.

В настоящее время стоимость проезда в новосибирском метрополитене составляет 26 рублей. В случае принятия изменений, цена на поездку с 15 декабря вырастет до 27 рублей.

«Континент Сибирь» обратился в пресс-службу МУП «Новосибирский метрополитен» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, однако в метрополитене отказались комментировать ситуацию без официального документа об изменении тарифа.

Отметим, на сайте правительства Новосибирской области не опубликован документ о новой стоимости проезда в метро. Предыдущее повышение тарифа было введено с 15 декабря 2020 года.

Напомним, в Новосибирске обновляют пассажирский городской транспорт. В город поступят 150 новых автобусов в 2021-2022 годах в рамках подготовки к проведению чемпионатов мира по по волейболу и хоккею. В преддверии проведения международных спортивных соревнований в городе также создана туристическая полиция.