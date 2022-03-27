247 млн рублей направят на ремонт федеральной автодороги в Новосибирской области

В Новосибирской области объявили аукцион на ремонт 18 километров федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Начальная цена работ составит более 247 млн рублей.

Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству защитных слоев на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» опубликована на сайте госзакупок 26 марта. Заказчиком государственного контракта выступает ФКУ «Сибуправтодор».

Согласно ведомости объемов работ, подрядчик выполнит ремонт покрытия и обочин по основному ходу дороги и на пересечениях и примыканиях дорожного полотна. Их проведут на участке с 72 по 90 километр автодороги в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области. Протяженность участка составляет 17,9 км.

Победитель конкурса выполнит, в частности, фрезерование покрытия, устранит на нем просадки и нанесет защитные слои на объекте. Кроме того, в период проведения работ подрядчик нанесет дорожную разметку и выполнит устройство дорожных датчиков.

«Работы по устройству защитных слоев выполняются в стесненных условиях: производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой», — указано в документах.

Начать работы планируется 21 мая текущего года, завершить ремонт трассы необходимо до 1 сентября 2023 года. Источником финансирования выступает федеральный бюджет.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что Новосибирской области дополнительно выделят более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета на строительство «Чуйского тракта», частью которого станет Восточный обход Новосибирска. Кроме того, в текущем году в Новосибирской области планируется отремонтировать почти 300 км дорог — на эти цели направят 4,5 млрд рублей.