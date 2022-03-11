Дополнительные 2,8 млрд рублей выделят на строительство Восточного обхода Новосибирска

Василий Попов
 
Восточный обход Новосибирска
Фото Михаила Перикова

Новосибирской области выделят более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета на строительство «Чуйского тракта», частью которого станет Восточный обход Новосибирска.  

О выделении дополнительных федеральных средств на возведение объекта в 2022-2024 годах сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. Решение принято правительством Российской Федерации.

«Одобрены предложения о дополнительном выделении более 2,8 млрд рублей на строительство дороги «Чуйский тракт» в 2022-2024 годах», — цитирует Александра Жукова пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, Восточный обход  решит проблему транзита автомобильного транспорта через Новосибирск. В настоящее время автомобильный поток с  дорог Р-254 «Иртыш» и  Р-255 «Сибирь» в направлении трассы Р-256 «Чуйский тракт» проходит по улично-дорожной сети города.

Строительство обхода началось в 2013 году. В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией «Сибмост» из-за срыва графика работ — первый этап проекта изначально планировалось завершить в 2016 году, однако сроки неоднократно сдвигались.

В апреле прошлого года был определен новый подрядчик. Начальная стоимость работ составила 3,7 млрд рублей, закончить строительство планируется в 2024 году. Первый этап соединит участки Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, обеспечение финансирования строительства первого этапа объекта является одной из приоритетных для правительства региона задач, реализуемый в целях развития федеральной сети автомобильных дорог.

«Минтрансом Новосибирской области ведется постоянная работа с федеральным центром по вопросу выделения дополнительного финансирования. По имеющейся информации, полученной в рабочем порядке, необходимый объем средств будет предусмотрен в 2022-2024 годах, I этап Восточного обхода города Новосибирска протяженностью 20 км будет введен в эксплуатацию в 2024 году», — сказал министр.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в 2022 году Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области направит 4,5 млрд рублей на ремонт автодорог в регионе. Привести в нормативное состояние планируется около 300 км дорог области.

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