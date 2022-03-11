Дополнительные 2,8 млрд рублей выделят на строительство Восточного обхода Новосибирска

Новосибирской области выделят более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета на строительство «Чуйского тракта», частью которого станет Восточный обход Новосибирска.

О выделении дополнительных федеральных средств на возведение объекта в 2022-2024 годах сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. Решение принято правительством Российской Федерации.

«Одобрены предложения о дополнительном выделении более 2,8 млрд рублей на строительство дороги «Чуйский тракт» в 2022-2024 годах», — цитирует Александра Жукова пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, Восточный обход решит проблему транзита автомобильного транспорта через Новосибирск. В настоящее время автомобильный поток с дорог Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь» в направлении трассы Р-256 «Чуйский тракт» проходит по улично-дорожной сети города.

Строительство обхода началось в 2013 году. В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией «Сибмост» из-за срыва графика работ — первый этап проекта изначально планировалось завершить в 2016 году, однако сроки неоднократно сдвигались.

В апреле прошлого года был определен новый подрядчик. Начальная стоимость работ составила 3,7 млрд рублей, закончить строительство планируется в 2024 году. Первый этап соединит участки Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, обеспечение финансирования строительства первого этапа объекта является одной из приоритетных для правительства региона задач, реализуемый в целях развития федеральной сети автомобильных дорог.

«Минтрансом Новосибирской области ведется постоянная работа с федеральным центром по вопросу выделения дополнительного финансирования. По имеющейся информации, полученной в рабочем порядке, необходимый объем средств будет предусмотрен в 2022-2024 годах, I этап Восточного обхода города Новосибирска протяженностью 20 км будет введен в эксплуатацию в 2024 году», — сказал министр.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в 2022 году Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области направит 4,5 млрд рублей на ремонт автодорог в регионе. Привести в нормативное состояние планируется около 300 км дорог области.