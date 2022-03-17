Попавший под статью о дискредитации ВС РФ новосибирец оштрафован за 30 тысяч рублей

В Новосибирске к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ привлечён 21-летний мужчина. За выход с провокационным плакатом он оштрафован на 30 тысяч рублей.

Полиция составила протокол об административном нарушении в отношении 21-летнего жителя Ленинского района Новосибирска.

Молодому человеку вменяется ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности», сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области 17 марта.

«У задержанного был изъят плакат с текстом, подрывающим доверие к действиям ВС РФ», — уточнили в ведомстве.

За правонарушение Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал задержанного на 30 тыс. руб.

Напомним, в Томской области возбудили уголовные дела по статье о «ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Под это обвинение попали два жителя региона, написавших о ходе военной спецоперации на Украине в соцсетях, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее также сообщалось о том, что прокуратура Омска вынесла представление об устранении нарушений Омскому государственному педагогическому университету, студенты которого приняли участие в протестных мероприятиях.