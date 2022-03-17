Омский университет получил представление прокуратуры за участие студентов в протестах

Юлия Моисеева
 
Омский государственный педагогический университет
Фото: "Яндекс.Карты"

Городская прокуратура потребовала от Омского государственного педагогического университета устранить нарушения законодательства о профилактике экстремистской деятельности после того, как несколько студентов вуза вышли на акции протеста.

Прокуратура Омска вынесла представление об устранении нарушений законодательства о профилактике экстремистской деятельности Омскому государственному педагогическому университету. Поводом стало участие нескольких студентов вуза в акциях протеста, которые прошли в феврале и марте.

Как сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на отдел информационной политика университета, представление «находится в работе» вуза – управление по внеучебной работе начало проводить со студентами профилактические мероприятия, в которых также участвуют представители прокуратуры.

В вузе отметили, что отчислять студентов не собираются.

Напомним, в Томской области возбудили первые уголовные дела за размещение недостоверной информации о ходе военной спецоперации на Украине. Ранее также сообщалось о том, что в Новосибирском государственном университете задержали студента, вывесившего украинский флаг на окне общежития.

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