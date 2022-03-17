Правоохранители возбудили первые уголовные дела по статье о «ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» в отношении двух жителей Томской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В Томской области следователи на основании материалов управления ФСБ по региону возбудили два дела о фейках про действия российских военных. Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст. 207 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Как сообщает пресс-служба СК РФ, уголовные дела возбуждены в отношении жительницы ЗАТО Северск и жителя Томска.

«По данным следствия, подозреваемые разместили в одной из социальных сетей и мессенджерах под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о потерях российских военнослужащих, а также об их действиях на территории Украины в период проведения специальной военной операции и ее результатах», — указано в сообщении.

Уточняется, что эту информацию подозреваемые якобы получили от очевидцев с мест происходящих событий.

В пресс-службе СУ СК РФ по Томской области сообщили, что сообщения с ложной информацией мужчина опубликовал в одной из соцсетей в период с 5 по 12 марта, женщина — в мессенджере в период с 4 по 15 марта.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий. Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов уголовных дел, допрашиваются свидетели.

Статья была введена в действие Федеральным законом от 4 марта 2022 года. Поправки в УК и КоАП РФ за призывы к антироссийским санкциям, дискредитацию и распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ единогласно поддержали депутаты Госдумы.