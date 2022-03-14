Коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск» Марина Белых (Лысенко) поделилась своим впечатлением о книге Сары Уильямс Голдхаген «Город как безумие».

– Часто нужные знания и информация приходят к нам именно в то время, когда мы в них действительно нуждаемся.

Так, весной 2021 года, совершая традиционную пешую воскресную прогулку по центру города, я зашла в один из самых атмосферных книжных магазинов Новосибирска «КапиталЪ», который к сожалению, готовился к своему полному закрытию и устроил распродажу.

Проходя мимо полок с бизнес-литературой, я обратила внимание на достаточно нестандартное для этих книг название «Город как безумие». Подумала – неужели о Новосибирске написали?

Ведущий американский архитектурный критик Сара Уильямс Голдхаген обещала поведать о том, как «архитектура влияет на наши эмоции, здоровье и жизнь».

Именно в это время я как раз приобретала очередной объект коммерческой недвижимости и планировала его редевеломпент. Книга мне откликнулась сразу! Это было именно то, что меня вдохновляло при работе и прежде, поэтому я с удовольствием решила изучить эту тему подробнее.

Для понимания немного расскажу о своей работе. Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании — это инвестирование в коммерческую недвижимость. Ранее мы только оказывали посреднические услуги по приобретению наиболее доходных активов, с 2017 года начали формировать собственный портфель высокодоходной коммерческой недвижимости. С 2019 года работаем ещё с недооцененными (в виду отсутствия у владельцев опыта/желания профессионального управления) — «уставшими» объектами, имеющие потенциал, но требующие реконцепции и редевеломпента. Это особо любимое мной направление, так как речь идёт не просто о бизнесе и прибыли, а ещё о преображении городской среды.

Ведь мы работаем с объектами, расположенными по первой линии центральных улиц город. Когда мы проводим реновацию фасадов, то параллельно делаем и благоустройство прилегающей территории. И самое главное — ведём эти работы с обязательным соблюдением стилистики и атмосферы окружающей архитектуры.

Кто-то выбирает массово застраивать город павильонами, однотипными районными торговыми центрами или панельными домами с раскрашенными торцами вдоль главной артерии города с целью минимальными вложениями добиться максимальной прибыли. А другие работают с более сложным формами и концепциями, вкладываясь в дизайнеров, качественный конструктив и инженерию, ориентируясь не только на окупаемость, но и реальную социальную значимость этих построек.

Часто ли наши застройщики/девелоперы задают себе вопрос перед началом проекта: «А как мои архитектурные формы, визуал, который я создам, впишется в эту локацию и будет влиять на ощущения, настроение и жизнь людей?»

Новосибирск, как и многие города России, искалечен хаотичной, безвкусной застройкой безразличных предпринимателей, не остановивших их властей и стерпевших это жителей. Да, мы сами виноваты в том, что имеем. Кто-то не задаётся вопросом, а другие не обращают на это внимание, или даже наоборот, потом восхваляют таких бизнесменов.

Только в последние годы мы видим точечно появляющиеся действительно вызывающие уважения проекты среди строящихся жилых комплексов, административных зданий и реновации коммерческих объектов, придающие городу ухоженность, стиль, эстетику.

Но в целом, нам ещё так многому учиться.

Автор книги анализирует города мира, их районы с помощью нейронауки и психологии. Она призывает переосмыслить стиль и технологию строительства, а самое главное — обратить внимание общественности на этот вопрос.

Подумайте только, что мы можем стать счастливее от того, что вокруг нас будет больше красоты!

Нельзя создавать визуальный резонанс, вызывающий внутреннее отторжение, беспокойство, гнев, которые выходят наружу и переходят в реальные эмоции — плохое настроение, раздраженность и грубость.

Эта тема особенно актуальна в регионах со сложными климатическими условиями, как наш в Сибири.

Дефицит солнца, низкие температуры, резкий перепад давления — всё это и так осложняет жизнь, лишает желание больше улыбаться.

Приведу основные тезисы книги:

— Архитектура намного важнее всех других видов искусства, ведь она незаметно воздействуют на нас всё время! А не только тогда, когда мы решаем ей уделить время.

— Современный человек проводит 90% своего времени в средах, созданных руками человека, при чем не им самим.

— Большая часть того, что мы видим, было построено в интересах лишь продажи этой недвижимости.

— Тотальная экономия на дизайнерах и архитекторах присутствует в большинстве проектах.

— Все считают, что безопасность и функциональность — ключевые параметры при строительстве, полностью игнорируя эстетику или пренебрегая ей.

— Ученые приводят доказательства влияния архитектурных форм и дизайна при жизни и работе человека. Например, как люди могут мыслить более творчески и генерировать идеи в помещениях с высокими потолками. Другой пример – ученики, которые на 25% успешнее в классах с наилучшим дизайном.

— Социальная изоляция ведет к росту нетерпимости! (задумайтесь, знакомы ли со своими соседями, или есть ли у вас в комплексе места, где вы можете провести совместно время)

— Традиционное разделение архитектуры как удел элиты и просто строительства как удел масс должно быть забыто.

— Среда влияет не только на наше настоящее, но и наше будущее, так как когнитивная механика памяти перемещает среду внутрь нас на долгие годы и становится частью нас как личности.

— Природные формы и элементы в городе крайне важны: 20 секунд пребывания у деревьев/водоема/лужайки успокаивает сердцебиение, а всего 5 минут достаточно для снижения высокого давления.

— Воздействовать на человеческие эмоции возможно через формы, цвета, материалы, текстуры, детали и количество света.

— Хорошо спроектированная среда – это не про искусство в строительстве, это про жизненно необходимое базовое право человека!

— Большинство из нас считают себя неспособным привнести изменения.

Но так ли это? Я считаю, что нет, и можно начать с себя.

Журналисты разве не способны больше про это писать?

Дизайнеры/архитекторы разве не могут предлагать (пусть даже сразу не примут) не только то, что просит заказчик, а то, что может дать ему больше, чем только прибыль — моральное удовлетворение от созданного социального блага?

Собственники/арендаторы помещений не могут выйти и оттереть хотя бы граффити со своих фасадов, а СМИ и власти призвать к ответу вредителей?

И конечно, строители и девелоперы не хотят ли создать то, что десятилетиями будет не просто улучшать город, а изменять к лучшему жизнь целых поколений людей?

Да, есть проблема в дефиците знаний в обозначенной сфере, а также в вечной экономии в российских реалиях. Но как только мы осознаем значимость этой темы, мы сами удивимся насколько изменимся к лучшему!

Мой отзыв, как и сама книга — это, в первую очередь, призыв. Призыв задуматься и действовать в тех ресурсах, которыми каждый из нас располагает.

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