В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» своим мнением о книге Джерри Тонера «Как правильно управлять рабами» поделился совладелец ресторанных сетей Filadelfia и «Бонжорно», сооснователь сети компьютерных клубов Gector Geek и компании «Молодые Cтроители Сибири» Александр Филимонов.

─ Я не случайно выбрал именно эту книгу и рекомендовал ее к прочтению начинающим предпринимателям и тем, кто хочет встать на этот путь. Книга даёт возможность ещё со времён Римской империи проследить за подходами к управлению большими коллективами. При этом, речь идет о ситуации, когда необходимо достигать максимальной отдачи от людей, не имеющих других целей, кроме того, как выжить.

Для этого применялись разные подходы. Рабам всегда преподносили определённую мечту о том, что в будущем они могут получить свободу. Другой инструмент мотивации ─ создание соревновательного эффекта. В книге описывается, как добиться максимальной продуктивности, но при этом сделать так, чтобы личный зачёт не повредил общему результату.

При этом, книга не является лишь экскурсом в историю. В конце каждой главы в ней проводится параллели между управлением людьми во времена Римской империи и сегодняшним днем. Поэтому для себя можно понять, как можно использовать те или иные подходы в наше время, как управлять большими коллективами, базируясь на знании истории.

Книга также дает пищу для размышлений о методах мотивации. Когда существуют устоявшиеся отношения между рабом и рабовладельцем, то априори кажется, что они должны быть негативными и построенными по принципу беспрекословного исполнительства. Однако запугать рабов – вовсе не означает заставить их эффективно работать. В книге показывается, как правильное отношение, правильно выбранная стратегия управления таким коллективом приводит к положительным результатам, а не к прямому или скрытому саботажу. Чтобы каждый из участников процесса хотел достигнуть максимального результата именно для себя, но при этом способствовал реализации общей цели. Нам в нынешнее время часто не хватает того, чтобы каждый член команды работал по максимуму своих возможностей, и книга дает понимание того, как построить более эффективную систему мотивации.

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