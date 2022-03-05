В автобусах Томска отключались терминалы безналичного расчёта

В маршрутном транспорте Томска устранили технические неполадки, связанные с работой терминалов безналичной оплаты через Сбербанк. Устройства выходили из строя 5 марта днём.

В субботу, 5 марта, на восьми автобусных маршрутах Томска перестали работать терминалы безналичного расчёта, которые обслуживаются Сбербанком.

В свете последних внешнеполитических событий в мэрии города предположили, что технические неполадки связаны с хакерской атакой, и попросили пассажиров временно расплачиваться за проезд наличными или через специальное мобильное приложение. Сейчас работа терминалов восстановлена.

«По уточнённой информации Сбербанка, произошёл технический сбой работы терминалов, не связанный с хакерами. Специалисты службы техподдержки уже устранили неполадки, и системы работают исправно», — сообщили в муниципалитете.

Ранее сообщалось о том, что в Томской области с 4 марта отменили QR-коды.