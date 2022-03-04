Спортзалы и общепиты открыли для непривитых жителей в Томской области

Правительство Томской области отменило применение QR-кодов при посещении общественных мест. Ограничение не работает с 4 марта.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление об отмене применения системы QR-кодов на территории региона с 4 марта.

Как следует из сообщения на официальной странице областного правительства в Instagram, свидетельства о прохождении вакцинации или перенесении коронавируса больше не требуется при посещении заведений общественного питания, парикмахерских, салонов красоты, гостиниц, спортзалов, библиотек, музеев, театров и кинотеатров.

«Эпидемия ещё не отступила, но в Томске число заболевших пошло на спад, а те, кто болеет, в большинстве своем болеет нетяжело. В связи с этим я принял решение об отмене ограничений»,— приводит соцсеть слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Помимо этого, в регионе разрешено проведение развлекательных мероприятия в кафе и ресторанах, соответствующий запрет действовал в Томской области с 1 февраля. При этом в общепитах сохранится требование о 50%-ной заполняемости залов. Кроме того, персонал заведений всё ещё обязан иметь сертификаты о прививке или перенесённом заболевании.

Решение о смягчении коронавирусных ограничений за последнее время приняли в Новосибирской области, Алтайском крае, Хакасии, Кузбассе, Омской области и Красноярском крае.

Напомним, в Новосибирской области с 6 марта QR-коды перестанут «работать» в заведениях общепита, аквапарках, зоопарке и фитнес-центрах, а с 15 марта удостоверения о прививке не будут требовать на объектах культуры и спорта. С 1 марта от ограничения в регионе освободили парикмахерские и салоны красоты.