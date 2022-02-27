Полиция пресекла протесты новосибирцев против боевых действий на Украине

В Новосибирске продолжаются стихийные акции протеста против продолжения военной операции на Донбассе. В воскресенье, 27 февраля, в полицейские участки отправили десятки митингующих.

Как сообщили очевидцы, в районе 18.30 в районе Нарымского сквера в автозаки увели порядка десяти человек. Telegram-канал «Новосибирская «Весна» сообщает о 12 задержанных на этой территории.

Немногим ранее массовые задержания были замечены в Первомайском сквере, откуда протестующие и направлялись в Нарымский сквер, скандируя «Нет войне!». По неофициальной оценке, там собралось больше сотни человек. О том, сколько человек отправилось оттуда в полицейские участки, не сообщается.

Несанкционированные митинги и одиночные пикеты 27 февраля также были зафиксированы возле ГПНТБ, на площади Калинина и возле театра «Глобус». По информации «Новосибирской «Весны», всего на улицы Новосибирска с призывами к миру вышли порядка 400 человек, из них задержаны 22 человека.

По данным очевидцев на момент публикации, протестующих в центре города уже не видно, однако площадь Ленина всё ещё заполнена представителями правопорядка.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация о количестве задержанных уточняется.

Социальные сети в воскресенье сообщают об аналогичных акциях протеста в Омске, Иркутске и Барнауле.

«Континент Сибирь» следит за развитием событий.

Напомним, массовые акции протеста начались по всей России 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. В Новосибирске в этот день на несанкционированном митинге было задержано 20 человек. Организованные группы людей были замечены в центре Новосибирска и 26 февраля.