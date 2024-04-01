Стала известна причина задержания директора новосибирского «Спецавтохозяйства»

Сотрудниками Федеральной службы безопасности задержан директор МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков, подтвердили источники «Континента Сибирь». Зыкова подозревают в присвоении средств предприятия.

Вслед за информацией об обысках и изъятии документов в офисе новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» источники «Континента Сибирь» сообщили, что в отношении директора организации Андрея Зыкова возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей). По версии следствия, подозреваемый с гражданской женой, оформленной в качестве индивидуального предпринимателя похищал средства предприятия.

По информации Rusprofile, МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП САХ) зарегистрировано в Новосибирске 28 августа 1995 года. Учредителем является город Новосибирск. Права учредителя осуществляют департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства и департамент земельных и имущественных отношений города Новосибирска. Директор — Андрей Зыков с 19 июня 2017 года 10 января 2024 года правительство Новосибирской области присвоило МУП САХ статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Предприятие обслуживает 995 населённых пунктов, 2 млн 734 тысячи 981 потребителя По данным Rusprofile, МУП САХ неоднократно выступало заказчиком в госзакупках. Из 67 поставщиков организации 4 являются ИП. Самые крупные контракты МУП САХ с ИП: на сумму 1,572 млн рублей с ИП Анисимова С.В. (закупка мусорных контейнеров для ТКО) и на сумму 853 тысячи рублей с ИП Мясникова Н.Б. (оказание услуг по информированию населения о деятельности МУП САХ в сети Интернет и социальных сетях)

В 2023 году МУП САХ стал победителем открытых конкурсов на право заключения концессии на создание и эксплуатацию объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области (с. Раздольное и с. Верх-Тула). В конце года правительство Новосибирской области, в лице министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйтсво», в лице директора Андрея Зыкова, подписали два концессионных соглашения в отношении строительства и эксплуатации комплексов по переработке твердых коммунальных отходов.

Напомним, что предыдущее концессионное соглашение по созданию объектов коммунальной инфраструктуры, включающих мусоросортировочные комплексы и полигоны, подписанное 22 июля 2016 года между ООО «Экология-Новосибирск» и Новосибирской областью в лице регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, было расторгнуто 18 мая 2022 года. В настоящий момент ООО «Экология-Новосибирск» пытается через суд взыскать с Новосибирской области свои расходы на реализацию досрочно расторгнутого соглашения.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что 20 марта в Новосибирске был задержан региональный министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.