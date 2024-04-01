Стала известна причина задержания директора новосибирского «Спецавтохозяйства»

Игорь Черных
 
Андрей Зыков. Фото Михаила Перикова

Сотрудниками Федеральной службы безопасности задержан директор МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков, подтвердили источники «Континента Сибирь». Зыкова подозревают в присвоении средств предприятия. 

Вслед за информацией об обысках и изъятии документов в офисе новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» источники «Континента Сибирь» сообщили, что в отношении директора организации Андрея Зыкова возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей). По версии следствия, подозреваемый с гражданской женой, оформленной в качестве индивидуального предпринимателя похищал средства предприятия.

По информации Rusprofile, МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП САХ) зарегистрировано в Новосибирске 28 августа 1995 года. Учредителем является город Новосибирск. Права учредителя осуществляют департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства и департамент земельных и имущественных отношений города Новосибирска. Директор — Андрей Зыков с 19 июня 2017 года 

10 января 2024 года правительство Новосибирской области присвоило МУП САХ статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Предприятие обслуживает 995 населённых пунктов, 2 млн 734 тысячи 981 потребителя

По данным Rusprofile, МУП САХ неоднократно выступало заказчиком в госзакупках. Из 67 поставщиков организации 4 являются ИП. Самые крупные контракты МУП САХ с ИП: на сумму 1,572 млн рублей с ИП Анисимова С.В. (закупка мусорных контейнеров для ТКО) и на сумму 853 тысячи рублей с ИП Мясникова Н.Б. (оказание услуг по информированию населения о деятельности МУП САХ в сети Интернет и социальных сетях)

В 2023 году МУП САХ стал победителем открытых конкурсов на право заключения концессии на создание и эксплуатацию объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области (с. Раздольное и с. Верх-Тула). В конце года правительство Новосибирской области, в лице министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйтсво», в лице директора Андрея Зыкова, подписали два концессионных соглашения в отношении строительства и эксплуатации комплексов по переработке твердых коммунальных отходов.

Напомним, что предыдущее концессионное соглашение по созданию объектов коммунальной инфраструктуры, включающих мусоросортировочные комплексы и полигоны, подписанное 22 июля 2016 года между ООО «Экология-Новосибирск» и Новосибирской областью в лице регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, было расторгнуто 18 мая 2022 года. В настоящий момент ООО «Экология-Новосибирск» пытается через суд взыскать с Новосибирской области свои расходы на реализацию досрочно расторгнутого соглашения.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что 20 марта в Новосибирске был задержан региональный министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

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