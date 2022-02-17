Первый крупный дорожный объект проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирской области сдадут в 2023 году

Возведение автодороги, ведущей к строящемуся синхротрону СКИФ в Кольцово Новосибирской области, планируется завершить в 2023 году. Это первый крупный объект дорожного строительства в рамках проекта «Академгородок 2.0», который будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал ход работ в рамках второго этапа строительства автодороги «Барышево – Орловка – Кольцово», ведущей к установке СКИФ.

«Это важный дорожный объект двойного значения. Во-первых, для наукограда – реализация второго этапа позволит вывести транзитный транспорт с дорог Кольцово. Во-вторых, обеспечит транспортную доступность мегасайнс установки СКИФ», – отметил глава региона.

Андрей Травников подчеркнул, что второй этап автодороги «Барышево – Орловка – Кольцово» – первый крупный объект строительства из утвержденной дорожной карты по развитию улично-дорожной сети Новосибирского научного центра в рамках программы «Академгородок 2.0». В предыдущие годы в реализации были только объекты ремонта.

Напомним, что проект «Академгородок 2.0» был разработан в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и правительством региона в 2018 году.

Как отметил мэр на выездном совещании с губернатором глава наукограда Кольцово Николай Красников, новая дорога позволит почти вдвое разгрузить улично-дорожную сеть населенного пункта. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, завершение второго этапа автодороги поможет вывести из Кольцово транзитный трафик – 4,5-5 тысяч автомобилей, а в перспективе – до восьми тысяч автомобилей в сутки.

Дорога общей протяжённостью 995 метров будет представлять собой двуполосное шоссе с асфальтобетонном покрытием, протяженной эстакадной частью, тротуаром и освещением, сообщил в ходе совещания министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.



«Задача – завершить строительство в 2023 году – к моменту запуска СКИФа», – подчеркнул Андрей Травников.

По словам генерального директора компании-подрядчика — ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, уже проведены все необходимые подготовительные работы, выполнен перенос сетей электроснабжения, сейчас идёт обустройство водопровода и канализации. Также подготовлены площадки под устройство опор, из 70 свай для эстакадной части готовы уже 60 глубиной залегания от 25 до 28 метров. Помимо этого, идут работы по бетонированию ростверка и стоек опор. В 2021 году на объекте завершат устанавливать опоры и смонтируют железобетонные балки пролетных строений. Кроме того, будет выполнена и подготовка дороги к устройству покрытия.

Ранее сообщалось о том, что Томский госуниверситет создаст будет обучать работников новосибирского синхротрона СКИФ.