Томский госуниверситет создаст программы обучения для работников новосибирского синхротрона СКИФ

В Томском государственном университете (ТГУ) разработают программы для обучения исследователей, которые будут работать на строящемся под Новосибирском синхротроне СКИФ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза 6 декабря.

Томский государственный университет приступил к разработке образовательных программ для подготовки высококвалифицированных специалистов, которые будут работать на установке синхротронного излучения «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области.

«Количество синхротронных ускорителей в мире очень невелико, всего около десяти установок. Очередь на проведение исследований расписана на годы вперёд, поэтому в России все с нетерпением ждут запуска отечественного синхротронного комплекса, который строится в Сибири. Для работы на сложнейшей установке нужны профессионалы высокого уровня. ТГУ приступает к разработке программ для их подготовки», — цитирует директора САЕ «Институт умные материалы и технологии» ТГУ, профессора химического факультета ТГУ Ирину Курзину пресс-служба университета.

Предполагается, в частности, что химический факультет университета разработает программы по моделированию роста новых функциональных покрытий на основе оксидных, карбидных, нитридных систем и их изучению, а также по изучению химической стабильности новых материалов, а физический факультет подготовит курс лекций и практических занятий по методам структурной диагностики на источниках синхротронного излучения.

В работе по подготовке образовательных программ университету будут помогать партнёры ТГУ по объединившему несколько вузов региональному проекту «Большой университет» — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Томский политехнический университет.

Проект реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы при поддержке минобрнауки РФ, объём финансирования по ней составляет 305 млн руб. Основной исполнитель — Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН.

Напомним, 25 ноября в районе наукограда Кольцово в Новосибирской области стартовало строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). В его структуру войдут ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус – на всё это из федерального бюджета выделено 37 млрд руб. Основной объект — синхротрон – представляет собой циклический ускоритель с кольцевой вакуумной камерой, где частицы ускоряются почти до скорости света. Образовавшееся в результате синхротронное излучение позволяет подробно изучать структуру химических веществ.

Завершение строительства ЦКП «СКИФ» запланировано на 2024 год. Генеральным подрядчиком работ в мае выбрано ОАО «Концерн Титан-2».