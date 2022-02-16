Военные назвали время и место проведения салюта 23 февраля в Новосибирске

В Центральном военном округе (ЦВО) сообщили, что салют, посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт в Новосибирске на Михайловской набережной в 21 час. В течение 20 минут в небо запустят более 800 фейерверков.

По данным пресс-службы ЦВО, в запуске праздничного салюта будут задействованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ. В мероприятии примут участие более 40 военнослужащих.

«Длительность праздничного салюта составит около 20 минут, за это время из гаубиц будет совершено 30 залпов, а из салютных установок в небо будет выпущено более 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль», — сообщили в Центральном военном округе.

Уточняется, что тренировки по запуску фейерверков прошли в Кемеровской области на полигоне «Юргинский».

Мэрия Новосибирска также опубликовала проект постановления, согласно которому ради подготовки и проведения салюта 23 февраля будет перекрыт проезд от площади Будагова в сторону Михайловской набережной, до парковки возле здания №2 по улице Обской.

Напомним, 31 декабря в Новосибирске праздничный салют из-за коронавируса был отменён.