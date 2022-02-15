Смартфоны по подписке от «МегаФона» добрались до Сибири

«МегаФон» запустил программу подписки на смартфоны во всех сибирских регионах. Клиенты могут ежегодно обновлять гаджеты, выплачивая только 60% от их стоимости. Финансовым партнером в проекте выступает «Тинькофф Кредит Брокер».

«Услуга рассчитана на любителей технологий, которые хотят пользоваться только самыми современными смартфонами на выгодных условиях, — комментирует генеральный директор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин. — В конце декабря 2021 года пилотный проект стартовал в Москве. За полтора месяца сервис доказал свою востребованность, поэтому теперь мы даем возможность воспользоваться услугой жителям всех уголков страны».

Оформить подписку можно на любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE. Абонент оплачивает смартфон ежемесячно единым платежом, в который включена абонентская плата за услуги связи. Подписка доступна на 15 или 20 месяцев. Через 12 месяцев устройство можно сдать в trade‑in и оформить подписку на новый смартфон со скидкой до 40%. Если пользователь сервиса захочет оставить смартфон себе, он просто продолжит выплачивать стоимость гаджета до окончания срока подписки.

Самыми популярными брендами среди москвичей, воспользовавшихся услугой, являются Apple, Samsung и Xiaomi, а самой востребованной моделью стал Apple iPhone 13 – его выбирали более 50% клиентов.

Например, подписка на Apple iPhone 13 Pro 256 Гб сроком на 20 месяцев будет стоить 5 890 рублей в месяц. Samsung Galaxy S21 FE 128 Гб на тех же условиях обойдется в 3 390 рублей в месяц.

«Новые модели смартфонов выходят буквально каждый месяц, и для многих покупателей важно иметь возможность в числе первых протестировать новый гаджет, — отметил директор по продажам «Тинькофф Кредит Брокер» Максим Иванов. — Современные финансовые сервисы, в частности оформление подписки, дают им такую возможность».