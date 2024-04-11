Новосибирская таможня задержала партию смартфонов на миллионы рублей

Павел Ганьшин
 
Новосибирская таможня задержала партию смартфонов на миллионы рублей
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Сибирские таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили и изъяли партию смартфонов, которые пытались нелегально ввезти в Россию из Казахстана. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, общая стоимость гаджетов перевалила за два миллиона рублей.

25 новых мобильных телефонов обнаружили в ходе совместного контрольного мероприятия сотрудники мобильной группы Новосибирской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области в автомобиле, въехавшем в Россию из Казахстана через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Павловка».

Перевозчик не смог предоставить необходимые сопроводительные документы на товар, в том числе — подтверждающие совершение на территории ЕАЭС таможенных операций в отношении партии товара, которая по количеству относится к коммерческой. В результате проведенного таможенного контроля было установлено, что проверяемые телефоны ввезены на территорию ЕАЭС без таможенного декларирования. Экспертиза показала, что задержанный товар является оригинальным, рыночную стоимость партии оценили в 2 млн 345 тыс. рублей.

Таможенники уведомили перевозчика, что для возврата смартфонов необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия собственника и свидетельствующие о совершении таможенных операций в отношении партии товара. Однако в отведенный законом срок перевозчик для получения товара в таможенные органы не обратился — поэтому, в соответствии с положениями главы 51 Таможенного кодекса ЕАЭС гаджеты передали в Росимущество для дальнейшей реализации.

Ранее мы рассказывали, что министр экономического развития РФ посетит с рабочим визитом СФО.

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