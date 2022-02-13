Новосибирские дачники обвинили обанкротившуюся нефтебазу в несанкционированном сбросе сточных вод

Жители садоводческого некоммерческого товарищества «Звёздное» в посёлке Красный Яр пожаловались в соцсетях на несанкционированный сброс сточных вод в Обь. По их мнению, в экологическом нарушении виновна расположенная неподалёку нефтебаза, чьё имущество в минувшем году перешло предприятию по производству бумаги и картона.

О сбросе сточных вод вблизи водоёма жители СНТ «Звёздное» рассказали в паблике «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» 13 февраля. Сообщение они сопроводили фото, на котором видно, как из трубы вытекает мутная жидкость, на выходе сопровождаемая пеной.

«Предположительно, он (несанкционированный сброс сточных вод) может осуществляться с нефтебазы «Красный яр» без какой-либо очистки. Обращение в министерство природопользования и экологии по Новосибирской области написано», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2021 году имущество обанкротившейся нефтебазы «Красный Яр» за 185,5 млн руб. с торгов купил «Картонно-бумажный комбинат» известного новосибирского бизнесмена Игоря Диденко. Эта сумма была заблокирована на счете «Красного Яра» из-за задолженности нефтебазы по выплате премий бывшему руководству в 5,7 млн руб. Конкурсный управляющий предприятия Михаил Русляков её не признаёт и намерен доказать свою позицию в суде.

Средства на счету «Красного Яра» оставались заблокированными на протяжении нескольких месяцев. Как сообщал «Континент Сибирь», в начале февраля 2022 года они были разблокированы банком «Зенит», где был открыт счёт предприятия, и переведены на счёт другой кредитной организации. Этого решения ждали как основные кредиторы «Красного Яра», так и его сотрудники, которые не могли получить заработную плату из-за заморозки движения средств по счёту и пытались решить вопрос в суде.

Нефтебаза «Красный Яр» создана в 1964 году и являлась крупнейшим в Сибири перевалочным комплексом горюче-смазочных материалов. В июле 2016 года арбитражный суд Новосибирской области признал АО «Нефтебаза «Красный Яр» банкротом, в отношении предприятия была открыта процедура конкурсного производства. Общая сумма требований кредиторов составила более 3,4 млрд рублей.