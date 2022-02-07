Деньги от продажи новосибирской нефтебазы «Красный Яр» разблокированы

История продажи имущества банкрота – нефтебазы «Красный Яр», похоже, приблизилась к своему логическому финалу. Спустя более чем полгода после сделки деньги, замороженные на счете ее конкурсного управляющего Михаила Руслякова, наконец, переведены из банка «Зенит» на счет другого банка.

Информацию о разблокировке средств подтвердил корреспонденту «Континент Сибирь» Михаил Русляков. Более того, спустя два с лишним месяца молчания после отправки первого запроса в банк, «Зенит» также прокомментировал ситуацию «Континенту Сибирь», заявив, во-первых, что «банк не комментирует ход судебных разбирательств, информация о которых находится в открытом доступе». А во-вторых, «судебный акт (определение суда от 17.11.2021 о разрешении разногласий с арбитражным управляющим) вступил в законную силу после принятия постановления суда апелляционной инстанции (25.01.2022). Суды подтвердили правомерность отказа Банка в перечислении в другой банк, остатка денежных средств, находящихся под арестом. После вступления судебного акта в законную силу, он был исполнен банком: денежные средства, не арестованные судом, перечислены на счет в иной кредитной организации (31.01.2022)».

Напомним, этого решения с лета прошлого года ждали не только основные кредиторы «Красного Яра», но и его сотрудники, которые не могли получить заработную плату из-за заморозки движения средств по счету. Недовольства по поводу сложившейся ситуации вылились в судебные слушания. Однако «Зенит» на тот момент упорно хранил молчание, игнорируя вопросы и запросы, в том числе «Континента Сибирь». Решение о разблокировке средств банк принял после решения Седьмого арбитражного апелляционного суда, которое вступило в силу в конце января текущего года.

Напомним, что в 2021 году имущество нефтебазы «Красный яр» за 185,5 миллиона рублей с торгов купил «Картонно-бумажный комбинат» известного новосибирского бизнесмена Игоря Диденко. Деньги были перечислены на счет банка «Зенит», где и находятся до сих пор. Платежные поручения, которые отправлялись конкурсным управляющим Михаилом Русляковым в банк, отклонялись в связи с наложением финансовой организацией ареста на денежные средства. Арест 185,5 миллионов рублей случился из-за имеющейся задолженности в 5,7 миллионов рублей. Это спорная сумма, которую «Красный Яр» не признает, пытаясь доказать свою позицию в суде – речь идет о невыплаченных премиях бывшим руководителям предприятия.