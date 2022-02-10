Прокуратура подала в суд на новосибирский свинокомлекс из-за неисполнения предписаний

Новосибирская природоохранная прокуратура подала судебный иск к АО «Кудряшовское» (входит в АО «Сибагро») после того, как свинокомплекс, по данным надзорного органа, не выполнил условия представления по итогам проверки – предприятие должно было внедрить в производство технологии, уменьшающие негативное воздействие на окружающую среду.

Иск природоохранной прокуратуры к АО «Кудряшовское» рассмотрит Новосибирский районный суд, сообщили «Континенту Сибирь» в надзорном ведомстве 10 февраля.

Как уточнили в прокуратуре, заявление подано из-за неисполнения предписаний по итогам проверки, проведённой в октябре 2021 года. По данным прокуроров, на двух объектах предприятия не используются «наилучшие доступные технологии», направленные в том числе на уменьшение неприятного запаха от деятельности свиноводческого комплекса.

Как прокомментировали «Континенту Сибирь» в АО «Кудряшовское», иск на предприятие пока не поступал. В компании также отметили, что наилучшие доступные технологии (НДТ), перечень которых публикует Росстандарт, на производстве используются. Кроме того, «ведется постоянная работа по улучшению и совершенствованию техпроцессов». При этом в компании подчеркнули, что по результатам прокурорской проверки предприятие не определялось как источник неприятного запаха в Новосибирске.

Напомним, новосибирцы периодически жалуются на неприятный запах в пределах городской черты. На протяжении долгого времени специалисты пытаются, но без особого успеха, найти источники неприятных запахов. Очередная попытка, предпринятая в конце 2021 года министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, как ранее писал «Континент Сибирь», также оказалось малорезультативной.

Кудряшовский свинокомплекс – крупнейший производитель свинины в Новосибирской области, располагается в селе Криводановка и Колыванском районе региона. В его состав входят современный комбикормовый завод и крупное растениеводческое подразделение холдинга с земельным фондом 80 тысяч га, расположенное в семи районах области. По данным сайта компании, свинокоплекс производит 60 тыс. тонн свинины в год.