Почему в Новосибирске трудно найти источник неприятных запахов?

На протяжении долгого времени специалисты пытаются, но без особого успеха, найти источники неприятных запахов, которые с завидной периодичностью появляются в городе Новосибирске и становятся причинами жалоб горожан и «головной болью» для городских властей. Очередная попытка, предпринятая в конце 2021 года, на этот раз министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, также оказалось малорезультативной. В ближайшее время в ведомстве, по информации «Континента Сибирь», не планируют продолжать усилия в этом направлении.

Попали под подозрение

Как уже сообщал «Континент Сибирь», в конце прошлого года специалисты Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) по заказу минприроды Новосибирской области отобрали и проанализировали несколько проб воздуха – на территории областного центра и в местах потенциальных источников неприятного запаха. Таких мест, сообщил НИОХ в своём пресс-релизе, было выбрано два: территория навозонакопителей АО «Кудряшовское» и территория вблизи выпуска сточных вод аэропорта Толмачево (Толмачевские Согры). Ни до, ни после институт не смог объяснить логику выбора этих локаций, не сумело внести ясность, отвечая на запрос «Континента Сибирь», и министерство природных ресурсов и экологии региона.

При помощи хромато-масс-спектрометрии в местах сбора проб были идентифицированы пахнущие вещества, такие как индол, скатол, пиридин, метилпиридин, диметилсульфиды, алкилфенолы, летучие карбонильные соединения и жирные кислоты и сероводород. Причем, профили вызывающих неприятный запах соединений существенно различались между собой в двух исследованных районах, гласит пресс-релиз НИОХ. В пробах же, взятых в Новосибирске в произвольный день, когда неприятные запахи в городе отсутствовали, наборы пахучих химикатов отсутствовали.

Таким образом, дали понять сотрудники института, чтобы решить проблему городских ароматов, осталась самая малость – дождаться, когда запахи в Новосибирске снова появятся, сделать повторные замеры и сопоставить с профилями выявленных «пахучих веществ» в Толмачевских Сограх и навозонакопителей АО «Кудряшовское». Если состав соединений совпал бы с профилями веществ в одном из указанных мест, виновник загрязнения воздуха был бы найден. Январь 2022 года прошёл в ожидании следующего совместного шага учёных и чиновников. Однако пауза затянулась, и вот только что, источники в Минприроды сообщили «Континенту Сибирь»: в ближайшее время ведомство не планирует выдавать специалистам НИОХ дальнейшие заказы для установления источников запаха в городе.

В министерстве неофициально объяснили решение остановить дальнейшие «исследования» по причине отсутствия юридической базы под понятием «неприятные запахи». Законодательство трактует и регулирует содержание в окружающей среде «вредных веществ», тогда как что такое «запахи», юридически и нормативно не определено.

Вместе с тем, вероятно, существует ещё одна причина, по которой ведомство предпочло воздержаться от попыток дальнейших выводов. Как выяснилось из ответа министерства природных ресурсов и экологии на запрос «Континента Сибирь», всего в списках организаций и предприятий, потенциально способных оказывать негативное воздействие на окружающую среду на территории Новосибирской области, значатся 4468 объектов. Таковы данные федерального реестра. В их числе очистные сооружения Новосибирска, МУП «Горводоканал», и прочие. При этом уточнить, по каким принципам были выбраны в декабре для взятия проб только этих два потенциальных источника: Толмачевские Согры и АО «Кудряшовское», в министерстве не смогли. Кстати, по данным ведомства, болотный массив Толмачевские Coгры, попавший под подозрение, как объект негативного воздействия на окружающую среду, на учете не состоит. По сути тем самым госорган Новосибирской области продемонстрировал пристрастность, предубежденность и необъективность в отношении как минимум двух крупных хозяйствующих субъектов. В адрес двух крупных бизнес-структур, дорожащих своей репутацией, были публично высказаны подозрения, которые могли оказаться совершенно необоснованными. Видимо, риск такого продолжения изысканий был слишком велик, а уверенность министерства в том, что оно находится на правильном пути, настолько незначительной, что последовало решение остановиться.

Что думают репутационно пострадавшие предприятия об истории, в которую попали?

В пресс-службе АО «Кудряшовское» не согласны с тем, что это предприятие может быть источником неприятных запахов в городе.

«Свинокомплекс, безусловно, имеет характерный запах, но он локализован в рамках санитарно-защитной зоны, расположенной за 20 км от города. К тому же для хозяйственной деятельности нашего предприятия характерны только два из списка выявленных веществ — сероводород и демитилсульфид. При том, что сероводород — очень распространенное вещество, характерное для самого широкого спектра деятельности, включая канализационные системы», — отметили в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе аэропорта Толмачево «Континенту Сибирь» рассказали, что администрацией аэропорта и транспортной прокуратурой по вопросу неприятных запахов в городе было проведено совместное расследование. «Результаты показали, что АО «Аэропорт Толмачёво» виновником этих запахов не является. Считаем, что данная информация не имеет под собой фактических оснований и доказательств», — утверждает пресс-служба аэропорта.

Так что же может быть причиной неприятного запаха в городе?

Если обратиться к экспертному мнению доктора биологических наук, заместителю директора по науке института почвоведения и агрохимии СО РАН Александра Сысо, источником вони могут быть сбросы сточных вод города Новосибирска и фекальная «ароматика», которая идет из колодцев и вентиляций канализационных коллекторов. А поскольку канализация существует непосредственно в городе, можно предположить, что источником неприятного запаха способно быть любое предприятие, находящееся и в черте города.

«Единственный способ определить источник запахов в тот или иной период времени, в том или ином месте связан с маркированием пахучих веществ и приборным измерением этих маркеров. Для выявления источника газы можно маркировать и эти маркеры измерять – и таким образом идентифицировать место их появления. Вот только в Новосибирске такой методики нет, отслеживают лишь такие вредные составляющие, как пыль, диоксид азота, диоксид серы и подобные соединения, которые могут нанести урон здоровью», – добавил ученый.

Такого же мнения придерживается и исследователь, руководитель отдела моделирования CityAir (сервиса мониторинга воздуха) Дмитрий Чубаров. Он рассказал «Континенту Сибирь», что сеть станций CityAir осуществляет непрерывные измерения концентраций взвешенных веществ и газов, которые чаще всего присутствуют в городской атмосфере: озона, двуокиси азота, сероводорода и прочие. А детекция запахов, то есть обнаружение или их выявление — это другая проблема, отличающаяся от детекции загрязнителей, поскольку запахи не имеют химической формулы и не поддаются количественному анализу.

«Традиционно в среде российских экспертов экологического контроля принято считать, что у каждого источника есть свои маркерные вещества, даже ведется поиск таких веществ. Однако на этом пути есть две трудности: одна состоит в том, что для всего многообразия источников запахов трудно подобрать уникальные маркерные вещества, а вторая в том, что найденные маркерные вещества трудно детектировать. Поэтому метод маркерных веществ применим далеко не всегда для установления источника вредных выбросов. В частности, запах — это слишком сложная история, в каждом конкретном случае может требоваться индивидуальный подход из комбинации нескольких методов», — уточнил эксперт.

Безусловно, жители мегаполиса заинтересованы в ответе, что же является источником неприятного запаха в городе, как и заинтересованы в том, чтобы у компетентных органов появилось больше возможностей и рычагов воздействия на нарушителей, «портящих воздух», но для этого, в первую очередь, нужны новые технологии. Возможно, делу поможет покупка нового оборудования для соответствующих замеров, однако у «Континента Сибирь» нет сведений о том, что в регионе предполагается выделение ресурсов на эти цели.