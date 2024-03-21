В Новосибирской области возбуждено дело в связи с хищением при проекте и монтаже водосточного коллектора у реки Ельцовка.

Сумма потерянных бюджетных средств превысила 56 млн рублей. Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, подрядчики, занимавшиеся коллектором, получили предоплату, а затем внесли изменения в проектную документацию, уменьшив размер монолитных железобетонных конструкций.

В результате основание коллектора начало проваливаться, сооружение так и не ввели в эксплуатацию. Согласно санкциям статьи, чиновным может грозить до 10 лет тюрьмы.

О контракте водосточного коллектора реки Ельцовки-1, заключенном муниципальной структурой УЗСПТС и компанией СК «Градопроект», СМИ сообщали в 2019 году. Позднее строительная фирма ушла в банкротство, а УЗСПТС стала МУП «МЕТРО МиР». Руководитель УЗСПТС и «МЕТРО МиР» Александр Мысик стал фигурантом уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий.