В СО РАН рассказали подробности госпитализации академика Пармона

Председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН), академик Валентин Пармон находится в больнице с коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию подтвердили «Континенту Сибирь» в СО РАН 8 февраля.

Информация о госпитализации председателя СО РАН, академика Валентина Пармона появилась во вторник, 8 февраля.

Как рассказал «Континенту Сибирь» источник в СО РАН, Валентин Пармон доставлен в больницу ещё в первых числах текущего месяца. По словам собеседника издания, академик проходит в медучреждении «профилактическое лечение». Связано ли оно с коронавирусной инфекцией, источник не уточнил, однако отметил, что на днях председатель СО РАН подтвердил наличие у него COVID-19.

«Находясь на лечении, он (Валентин Пармон) дистанционно выступал в рамках мероприятия, посвящённого коронавирусу, и сказал, что он у него диагностирован», — рассказал источник.

Валентин Пармон занимает пост председателя СО РАН с 2017 года. Является научным руководителем Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, выступающего заказчиком и застройщиком Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

Напомним, 8 февраля на самоизоляцию из-за коронавируса отправился губернатор Новосибирской области Андрей Травников, у которого поднялась температура.