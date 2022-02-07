Власти Новосибирска остановили голосование за символ города из-за «политического окраса» опроса

Мэрия Новосибирска остановила голосование за символ новогодней столицы России, которой мегаполис был объявлен в 2022-2023 году. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, такое решение было принято по просьбе городского зоопарка, обитатели которого стали объектами теперь уже скандального опроса.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила об остановке опроса за символ новогодней столицы России, который проводился на сайте муниципалитета с 13 января и должен был завершиться 7 февраля.

«Мы остановили опрос по просьбе нашего зоопарка», — написала вице-мэр в социальных сетях за сутки до окончания голосования.

Как пояснили в тот же день на сайте Новосибирского зоопарка, руководство учреждения направило в мэрию письмо с просьбой остановить опрос и не учитывать результаты голосования из-за его «политической окраски», приобретённой в результате широкого общественного обсуждения.

«К сожалению, сегодня мы видим, что наши животные стали участниками фарса, который организовали люди», — сообщили в зоопарке, имея в виду реакцию блогеров и отдельных депутатов на орангутана Бату, за которого те активно призывали голосовать.

Так, за примата, в итоге почти вырвавшегося в лидеры, в том числе «агитировал» известный российский блогер Илья Варламов, известный в том числе критическими высказываниями в адрес новосибирских властей, а также депутаты горсовета Игорь Украинцев и Сергей Бойко.

«Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений. Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты», — подчеркнуло руководство зверинца.

Напомним, в начале января Новосибирску было присвоен статус новогодней столицы России в 2022-2023 году. Уже через несколько дней мэрия города вместе с Новосибирским зоопарком запустила голосование за символ события. Претендентами на это звание стали орангутан Бату, манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белая медведица Шилка. Накануне днём орангутан набрал больше всего голосов (более 40%), однако уже к вечеру его обогнал снежный барс, при этом разрыв составил менее одного процента.