Орангутан из Новосибирского зоопарка с большой степенью вероятности может стать символом Новогодней столицы России в 2022-2023 годах. На сайте мэрии города Новосибирска колоритный примат значительно оторвался от конкурентов в списке на голосование.

Следующий Новый год Новосибирск встретит в статусе «Новогодней столицы России». В голосовании за талисман праздника, запущенном на сайте мэрии города, в настоящий момент лидерство держит борнейский орангутан по имени Бату. Примат известен многим новосибирцам как старейший обитатель Новосибирского зоопарка.

Напомним, голосование было объявлено 13 января и закончится завтра, 7 февраля, вечером. В списке претендентов на символ Новогодней столицы России, помимо эффектного орангутана, также представлены манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян, белый медвежонок Шилка. К полудню 6 февраля Бату набрал более 40% голосов пользователей.

Еще вчера главным оппонентом Бату был белый медвежонок, но буквально за одну ночь снежный барс набрал голоса и вышел на второе место. В данный момент он главный конкурент человекообразной обезьяне и идет от неё с отрывом около 10%. Также ранее стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказывался в поддержку кандидатуры представителя семейства кошачьих — манула Айши.

Стоит отметить, что в воскресенье Бату немного сдал позиции. Ещё ранним утром голосовавшие новосибирцы отмечали у него 41,79% голосов. А к моменту выхода этого материала цифра составила уже 39,78%. В свою очередь, барс Саян утром демонстрировал чуть более 25%, а сейчас уже 28,97%.

Напомним, ранее в Новосибирске разгорелась дискуссия о логотипе Новогодней столицы России.