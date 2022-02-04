Более 2 000 медиков дополнительно вышли на борьбу с COVID-19 в Новосибирской области

Из-за роста числа заболевших ОРВИ и COVID-19 в Новосибирской области привлекли дополнительных специалистов для обеспечения приема пациентов в поликлиниках, сообщает пресс-служба правительства региона.

Резерв из врачей различных специальностей, волонтеры, дополнительные операторы колл-центров —в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и COVID-19 министерство здравоохранения Новосибирской области привлекло дополнительные ресурсы для обеспечения приема пациентов в поликлиниках. Специализированные медслужбы направили обученных для работы с COVID-19 стоматологов, наркологов, психиатров, а также врачей других непрофильных специальностей.

В качестве волонтеров в помощь врачам новосибирских поликлиник привлечены студенты как медицинских, так и не медицинских учебных заведений.

«У старшекурсников-медиков достаточно квалификации для оказания помощи пациентам при кураторстве врача, остальные работают на входном фильтре в поликлинику, обзванивают пациентов или доставляют лекарства на дом», — сообщили в пресс-службе облправительства. Всего к работе дополнительно привлечено около 2 тыс. человек.

Сообщается, что студенты-волонтеры также помогают в call-центре единой регистратуры по номеру 122. В нем увеличилось количество операторов: с 30-40 в допандемийное время — до 220.

Кроме того, в регионе объявлен набор автоволонтеров для доставки продуктов первой необходимости и льготных лекарств. Дополнительные ресурсы направлены и на обеспечение пациентов бесплатными лекарствами для лечения COVID-19 — накануне новосибирские власти приняли решение направить на эти цели 15 млн рублей. Средства поступят из резервного фонда региона в ГКУ «Новосибирскоблфарм».

Напомним, по данным оперштаба, на утро 3 февраля в Новосибирской области зарегистрировано 106 926 случаев коронавируса. 75 844 человека выписаны с выздоровлением, 4 673 — скончались. За сутки заболевание выявили у 1 347 жителей региона, в том числе 307 детей.

Для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация. «Континент Сибирь» опубликовал список пунктов вакцинации против COVID-19 Новосибирска. Поставить прививку можно как взрослым, так и подросткам.