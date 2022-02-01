Новосибирский губернатор проконтролировал работу первичного звена здравоохранения региона

Губернатор Андрей Травников проконтролировал организацию работы первичного звена здравоохранения при кратном росте звонков в Единую регистратуру.

В Новосибирской области мобилизовали систему здравоохранения региона для борьбы с новой волной пандемии коронавируса. Количество автомобилей такси, которые будут доставлять врачей к пациентам увеличили в два раза – до трехсот. Усилены направления, которые первыми испытывают на себя возросшую в несколько раз нагрузку: call-центры и первичное медицинское звено. Мероприятия по готовности регионального здравоохранения к очередному витку пандемии проконтролировал губернатор Андрей Травников во время выездного совещания, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Нагрузка на единую регистратуру Новосибирской области выросла в 11 раз: за минувший понедельник операторы call-центров приняли и отработали 55 тысяч вызовов, при среднесуточном количестве в допандемийный период четыре-шесть тысяч. Благодаря превентивному решению об увеличении количества операторов, сегодня удается без проблем отрабатывать все поступающие от новосибирцев звонки.

Как доложила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова, продолжает приём звонков робот Николай, количество операторов увеличили до 210. До пандемии их было 60. Чтобы усилить службу, не только организовали дополнительные call-центры – на базе НГУАДИ, в Новосибирском медколледже, в Академгородке, – в систему включены операторы из 60 поликлиник всего региона. Когда пациент набирает 122, система переключает его на любого освободившегося оператора. Среднее время дозвона сегодня составляет 4,3-4,5 минуты. Вчера максимальное время ожидания – во время DDоS-атаки – составляло восемь минут.

Значительно возросла нагрузка не только на call-центры, но и на первичное звено здравоохранения. Но и здесь, благодаря планомерной работе по мобилизации дополнительных ресурсов, удается удерживать ситуацию. Более тысячи специалистов сегодня в сигнализационном списке регионального минздрава готовы выйти для усиления коллективов любого медучреждения.

«Минздрав региона провел усиление студентами медицинского вуза, медкафедры НГУ, нашего медколледжа, вывели студентов и из других вузов для усиления call-центров, перераспределили сотрудников учреждений здравоохранения, которые не работают по ковидному профилю и занимались плановой специализированной помощью», – перечислила Елена Аксёнова.

Министр здравоохранения Константин Хальзов подчеркнул, что вынужденное решение о приостановлении диспансеризации и профосмотров позволило мобилизовать силы, направить всех узких специалистов на организацию помощи ковидным пациентам.

«В сложившейся ситуации это хоть вынужденное, но оправданное решение: при кратном росте вызовов по ОРВИ и COVID-19, самое главное – обеспечить стабильную работу первичного звена», – отметил Андрей Травников.

Высокая нагрузка, безусловно, повлияла на скорость посещения пациента врачом на дому, не всегда это удаётся сделать в течение первых суток. В первую очередь врачи идут к пациентам с высокой температурой, средним или тяжёлым течением болезни, подчеркнула заместитель министра. Новосибирцев с легкой формой заболеваний тоже не оставляют без внимания – таких пациентов передают на аудиоконтроль, регулярно звонят для коррекции лечения и рекомендаций. Также региональный минздрав использует сберплатформу, на которой пациент или самостоятельно, или с помощью робота вносит данные о самочувствии. В случае ухудшения состояния будет осуществлен повторный вызов врача. Елена Аксёнова уточнила, что любое поступление вызова или запись на приём к врачу отображается в системе и дает повод для выписки дистанционного больничного листа – в первый день поступления заявки.