В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции для детей. Как будет организована прививочная кампания среди несовершеннолетних — рассказал глава региона. Кампания по вакцинации детей от COVID-19 началась в Новосибирской области. Прививки не станут обязательными для всех — подчеркнул губернатор Андрей Травников во время пресс-конференции 27 января.

По словам главы региона, вакцину получат только те несовершеннолетние, родители или законные представители которых дали согласие на иммунизацию детей. Также темпы и масштабы вакцинации будут зависеть от тех объемов препарата, которые будут поставлять в Новосибирскую область.

На сегодня в регион поступили уже 1 440 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»). Вакцина будет передана в городские поликлиники и медицинские учреждения районов Новосибирской области. Отмечается, что препарат предназначен только для подростков от 12 до 17 лет.

Также, по словам губернатора Андрея Травникова в регионе уже составлены специальные списки на вакцинацию из детей, родители которых заранее высказали согласие. Эту же информацию подтверждают в социальных сетях сами родители школьников. Они пишут о том, что получали сообщения из школы с приглашением прийти подписать заявление на вакцинацию. Некоторые связывали это с возможным переводом на дистанционное обучение.

Ранее «Континент Сибирь» написал о том, что 27 января власти региона всё же приняли решение о переводе учащихся на дистанционное обучение и введении карантина в школах Новосибирской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.