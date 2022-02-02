Суд оставил учредителя новосибирского похоронного бюро Якушина под домашним арестом

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок нахождения под домашним арестом соучредителю «Похоронного дома «Некрополь» Сергею Якушину еще на два месяца.

Как сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области, соответствующее решение о продлении меры пресечения было принято сегодня, 2 февраля.

«02.02.2022 постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска продлен срок нахождения под домашним арестом сроком на 2 месяца, а всего до 5 месяцев, то есть до 03.04.2022 с сохранением ранее установленных судом запретов в отношении Якушина С.Б.», — указано в сообщении.

Напомним, учредитель ООО «Новосибирский крематорий» и соучредитель ООО «Похоронный дом «Некрополь» Сергей Якушин обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Его задержали в начале ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Ранее он находился в федеральном розыске.

По версии следствия, с 2011 по 2019 год Якушин через посредников передавал взятки заведующему патологоанатомическим отделением новосибирской городской больницы №1 Михаилу Козяеву за информирование родственников умерших об услугах «Некрополя». Общая сумма взяток составила свыше 1,2 млн рублей.

В 2020 году суд вынес приговор Козяеву по делу о взятках. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 4,5 млн рублей, а также лишили права занимать административные должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение 12 лет.

Напомним, в середине декабря прокуратура вынесла постановление о назначении штрафа на сумму 1 млн рублей новосибирской компании «Ритуальное хозяйство» за дачу взяток Михаилу Козяеву. В отношении организации возбудили дело об административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).