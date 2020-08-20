Родственники объявленного в розыск основателя новосибирского крематория заявили, что он не скрывается

Следственный комитет приостановил уголовное дело в отношении основателя новосибирского крематория Сергея Якушина в связи с тем, что бизнесмен объявлен в федеральный розыск. Родственники Якушина сообщили, что коммерсант находится на лечении и ни от кого не скрывается.

Как сообщила «Континенту Сибирь» старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова, Сергей Якушин является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части пятой ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Сейчас дело приостановлено в связи с тем, что коммерсант объявлен в федеральный розыск.

Родственники Сергея Якушина пояснил корреспонденту «Континента Сибирь», что пока еще разбираются в ситуации. По их словам, бизнесмен находится на лечении и ни от кого не скрывается. Ни повесток, ни звонков из правоохранительных органов, по их словам, не было. Родственники не исключают, что это недоразумение.

Сергей Якушин является учредителем ООО «Новосибирский крематорий» и ООО Похоронный дом «Некрополь». В начале октября прошлого года в Следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1». По версии следствия, врач брал взятки от менеджера ООО «Некрополь» за рекомендации услуг компании родственникам умерших. Сумма взяток, по версии следствия, превысила миллион рублей. Патологоанатом был арестован, менеджер «Некрополя» была помещена под домашний арест.

Позднее генеральный директор «Некрополя» Родион Якушин заявил о давлении на свой бизнес со стороны силовых структур, а также об аресте руководителя «Ритуального хозяйства» Виталия Калюжина. «На мой взгляд, данное дело имеет заказной характер, а в отношении задержанных предпринимаются противоправные действия — давление и угрозы с целью выбить «нужные» показания», — заявил в своем обращении Родион Якушин.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.