Генеральный директор новосибирского похоронного дома «Некрополь» Родион Якушин заявил о давлении на свой бизнес со стороны силовых структур, а также об аресте руководителя «Ритуального хозяйства» Виталия Калюжина.

Заявление Родиона Якушина во вторник опубликовано на официальных сайтах «Некрополя» и ООО «Новосибирский крематорий». Как пояснил бизнесмен, менеджерам похоронных предприятий инкриминируется дача взятки. Оперативные действия силовых структур в компаниях, по его словам, идут с июля текущего года, проходят обыски, сотрудники компаний опрашиваются следователями. «На мой взгляд, данное дело имеет заказной характер, а в отношении задержанных предпринимаются противоправные действия — давление и угрозы с целью выбить «нужные» показания», — заявил в своем обращении Родион Якушин.

Родин Якушин также отметил, что «повторные обыски и выемка всего» продолжают проводиться в его компании. Он также сообщил об обыске в квартире его отца, учредителя «Некрополя» Сергея Якушина и об аресте директора ООО «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина. В «Ритуальном хозяйстве» корреспонденту «Континента Сибирь» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, уточнив, что Виталия Калюжного «нет на месте».

Напомним, в начале октября в Следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1». По версии следствия, врач брал взятки от менеджера ООО «Некрополь» за рекомендации услуг компании родственникам умерших. Сумма взяток, по версии следствия, превысила миллион рублей. Патологоанатом был арестован, менеджер «Некрополя» была помещена под домашний арест.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.