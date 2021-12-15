Ещё один ритуальный сервис в Новосибирске получил наказание за взятку патологоанатому

Прокуратура постановила оштрафовать на миллион рублей новосибирскую компанию «Ритуальное хозяйство» за дачу взяток заведующему патологоанатомическим отделением горбольницы Михаилу Козяеву. Ранее в незаконной сделке с Козяевым было обвинено руководство городского «Похоронного дома «Некрополь», учредителем которой является известный в ритуальной сфере бизнесмен Сергей Якушин.

Прокуратура Новосибирской области вынесла постановление о назначении штрафа ООО «Ритуальное хозяйство» на сумму 1 млн руб., директор которой был обвинён по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщили в надзорном ведомстве 15 декабря.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

«Мировой судья признал ООО «Ритуальное хозяйство» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также конфисковал полученные в виде взяток денежные средства», — рассказали в областной прокуратуре.

Как установили правоохранители, в 2017-2019 годах сотрудники компании по поручению руководства передавали денежное вознаграждение заведующему патологоанатомическим отделением новосибирской Городской клинической больницы №1 Михаилу Козяеву. Предполагалось, что последний будет за взятки передавать информацию об услугах фирмы родственникам умерших.

Заведующий патологоанатомическим отделением осуждён по п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Ему назначен штраф в размере 4,5 млн руб. Он также лишён права занимать административные должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение 12 лет.

В 2020 году была выявлена аналогичная сделка заведующего патологоанатомическим отделением новосибирской горбольницы с ООО «Похоронный дом «Некрополь», общество оштрафовано на 20 млн руб. В ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге по этому делу был задержан учредитель компании, основатель новосибирского крематория и «Музея смерти» Сергей Якушин, находившийся в федеральном розыске.

Осенью 2019 года генеральный директор «Похоронного дома «Некрополь» Родион Якушин заявлял о давлении на участников рынка ритуальных услуг в Новосибирске. Он, в частности, сообщал об угрозах, которые якобы поступали от правоохранителей в адрес бизнесменов с целью «выбить «нужные» показания».