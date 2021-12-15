Ещё один ритуальный сервис в Новосибирске получил наказание за взятку патологоанатому

Юлия Моисеева
 
кладбище, похороны
Фото Михаила Перикова

Прокуратура постановила оштрафовать на миллион рублей новосибирскую компанию «Ритуальное хозяйство» за дачу взяток заведующему патологоанатомическим отделением горбольницы Михаилу Козяеву. Ранее в незаконной сделке с Козяевым было обвинено руководство городского «Похоронного дома «Некрополь», учредителем которой является известный в ритуальной сфере бизнесмен Сергей Якушин.

Прокуратура Новосибирской области вынесла постановление о назначении штрафа ООО «Ритуальное хозяйство» на сумму 1 млн руб., директор которой был обвинён по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщили в надзорном ведомстве 15 декабря.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

«Мировой судья признал ООО «Ритуальное хозяйство» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также конфисковал полученные в виде взяток денежные средства», — рассказали в областной прокуратуре.

Как установили правоохранители, в 2017-2019 годах сотрудники компании по поручению руководства передавали денежное вознаграждение заведующему патологоанатомическим отделением новосибирской Городской клинической больницы №1 Михаилу Козяеву. Предполагалось, что последний будет за взятки передавать информацию об услугах фирмы родственникам умерших.

Заведующий патологоанатомическим отделением осуждён по п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Ему назначен штраф в размере 4,5 млн руб. Он также лишён права занимать административные должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение 12 лет.

В 2020 году была выявлена аналогичная сделка заведующего патологоанатомическим отделением новосибирской горбольницы с ООО «Похоронный дом «Некрополь», общество оштрафовано на 20 млн руб. В ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге по этому делу был задержан учредитель компании, основатель новосибирского крематория и «Музея смерти» Сергей Якушин, находившийся в федеральном розыске.

Осенью 2019 года генеральный директор «Похоронного дома «Некрополь» Родион Якушин заявлял о давлении на участников рынка ритуальных услуг в Новосибирске. Он, в частности, сообщал об угрозах, которые якобы поступали от правоохранителей в адрес бизнесменов с целью «выбить «нужные» показания».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  