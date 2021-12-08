Учредитель новосибирского похоронного бюро Якушин отправлен под домашний арест

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, учредителя «Похоронного дома «Некрополь» Сергея Якушина отправили под домашний арест.

8 декабря в пресс-центре ТАСС руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела СК по Новосибирской области Михаил Кольцов уточнил, что предприниматель был задержан в связи с тем, что совершил тяжкое преступление и пытался скрыться на этапе предварительного следствия.

«Во-первых Якушин задержан в связи с совершением тяжкого преступления. <…> Во-вторых, задержан в связи с тем, что скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск», — сказал Кольцов.

Напомним, в августе 2020 года учредитель ООО «Новосибирский крематорий» и соучредитель ООО «Похоронный дом «Некрополь» Сергей Якушин был объявлен в федеральный розыск по уголовному делу по части 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Дело было приостановлено. При этом родственники предпринимателя сообщали, что на тот момент он ни от кого не скрывался и находился на лечении. В начале ноября Якушин был задержан в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, с 2011 по 2019 год Якушин через посредников передавал взятки заведующему патологоанатомическим отделением новосибирской городской больницы №1 Михаилу Козяеву. Общая сумма взяток составила более 1,2 млн рублей. За эти деньги заведующий информировал родственников умерших об услугах новосибирского «Некрополя».

Михаил Козяев был приговорен к штрафу на сумму 4,5 млн рублей. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.