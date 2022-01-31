Обращение Натальи Лебедевой к сотрудникам компании «Ангиолайн»

Уважаемые коллеги!

Начало года – подходящее время, чтобы строить планы на будущее, намечать новые цели и ставить перед собой задачи. Для меня таковыми является восстановление полноценной операционной работы ООО «Ангиолайн», сохранение качества нашей продукции, гарантированное выполнение обязательств перед заказчиками и контрагентами, ответственное отношение к тем, кто каждый день вносит свой вклад в развитие общего дела. Отдельная «цель» – устранить последствия мошеннических действий, которые наносят ущерб компании, нашим с вами интересам.

Предстоит многое сделать, чтобы вернуть «Ангиолайн» лидерские позиции. Управленческая команда, в которую входят многие знакомые вам по совместной работе ведущие специалисты, видит будущее компании вместе с теми сотрудниками, кто уже внес свой вклад в её развитие и в будущем хочет иметь возможность для реализации своих профессиональных амбиций. Именно сейчас, когда российская судебная система защитила права инвестора, есть готовность инвестировать дальше, на этот раз – в технологии и людей, которые их создают, тем самым обеспечивая основную ценность компании. Речь о правильных и понятных каждому сотруднику вещах, создании комфортных условий для работы: питании, медицинском обслуживании, социальная защищенности. Это позволит фокусировать усилия на профессиональных целях, а прозрачная системы управления сделает востребованным талант каждого сотрудника. Если вы видите свое будущее в обновленной команде, готовы разделить с нами как ответственность, так и будущий финансовый успех, мы точно сможем работать вместе.

Понимаю, что на многих из вас оказывается давление, предложения в формате «нельзя отказаться» – например, поставить свою подпись под теми или иными обращениями в высокие инстанции. Призываю вас помнить, что для подписавшихся подобные документы могут нести юридические последствия, о чем прекрасно осведомлены те, кто настаивает, чтобы вы это сделали. Простой пример: менеджеры, согласившись войти в совет директоров, оказались сопричастны к нанесению убытка компании, формально утвердив вывод активов. Теперь, якобы, рядовые сотрудники самостоятельно подают жалобы в суд. Пишут, что увольняются из компании по собственной воле, в связи с тем что, Кудряшова и Французова исключили из акционеров компании, которую они сами год назад продали китайцам и уже более полутора лет не являются её акционерами. Будьте осторожны при подписании документов, создание которых вы не инициируете, а последствий до конца не понимаете. Не давайте вовлекать себя в корпоративный конфликт, тем более на проигрывающей стороне! Бывшие акционеры обеспечили себе пути для отступления и “запасные аэродромы”, но наемные сотрудники не могут себе позволить такую “роскошь”.

Если вы видите свое будущее в компании, а не в бессмысленных и опасных юридических аферах, просьба прислать свои мысли и идеи по развитию компании на адрес электронной почты NL@healthcaresh.info. Мне важно выслушать вас, при этом гарантируя конфиденциальность переписки – в отличии от других лиц, у меня нет намерений втягивать сотрудников «Ангиолайн» в схемы, махинации и “показательные выступления”. Вы все знаете, что в 2013 г. я пришла в наш бизнес в качестве инвестора, а фактически идейным вдохновителем исследований и новых подходов в дистрибуции, результатом стал рост продаж и доли рынка компании до 2018 года. Спустя десять лет ситуация сложилась так, что мне предстоит взять на себя принятие управленческих решений, и есть готовность к этому новому и сложному, но одновременно увлекательному этапу жизни «Ангиолайн». Надеюсь, что вы тоже.

С уважением,

Наталья Лебедева

Управляющий акционер АО «Ангиолайн»

28 января 2022 г.