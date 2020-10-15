Новосибирскому «Ангиолайну» добавили китайской дистрибуции

АО «Ангиолайн», аффилированное с одноименным производителем медоборудования из новосибирского Кольцово, сменило название на «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшен».

Изменения в названии компании внесены в ЕГРЮЛ. Зарегистрированное в 2013 году АО «Ангиолайн» — теперь «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшен» — специализируется на деятельности в области финансовых услуг. Его учредителями являются создатели «Ангиолайна» Алексей Французов, Андрей Кудряшов и Борис Собенин. Несколькими днями ранее, в октябре, Алексей Французов покинул пост председателя правления АО «Ангиолайн». Его сменил бизнесмен Дмитрий Салостий.

Летом текущего года в СМИ появилась информация о продаже 75% акций АО «Ангиолайн» компании Sino-Russian New Century Import & Export Co., Ltd. со штаб-квартирой в Пекине. В сентябре сделка стала предметом корпоративного спора. Миноритарные акционеры «Ангиолайна» Наталья Лебедева и «Хэлфкэа Солюшнс Холдинг С.А.» оспорили продажу акций, обратившись в арбитражный суд Новосибирской области. Иск находится в стадии рассмотрения.

Созданная в 2007 году компания «Ангиолайн» – крупный российский разработчик и производитель медицинских изделий для интервенционной кардиологии. В частности, с 2012 года выпускает первые отечественные коронарные стенты «Калипсо».

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