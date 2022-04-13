В основном производственном активе новосибирской компании «Ангиолайн» сменилось руководство. Пост директора ООО «Ангиолайн» покинул Андрей Кудряшов, который является руководителем материнской компании АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» (бывшее АО «Ангиолайн»).

Информация о кадровых перестановках в компании «Ангиолайн Интервеншионал Девайс» (бывшее ООО «Ангиолайн») отражена в ЕГРЮЛ. Директором организации назначен Максим Золотухин. Данные внесены в реестр юридических лиц 12 апреля. По данным Rusprofile, Максим Золотухин также является руководителем входящей в ООО «Ангиолайн» компании «Ангиолайн Трейдинг» и единственным учредителем «Испытательного центра имплантируемых медицинских изделий» в Бердске.

Ранее директором компании ООО «Ангиолайн» являлся Андрей Кудряшов — директор АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» и соучредитель ООО «Ангиолайн Ресерч».

В 2017-2018 годах АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» вышло из состава учредителей ООО «Ангиолайн» в результате сделки по отчуждению 100% доли в уставном капитале компании, которая была заключена основными акционерами АО — Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым. Пакет акций организации был продан ООО «Латрек», которое передало их в ООО «Эврон», контролируемое Андреем Кудряшовым.

В ходе судебных разбирательств утверждалось, что Кудряшов и Французов причинили существенный вред компании. ООО «Ангиолайн» было возвращено акционерному обществу, а в 2021 году Андрей Кудряшов и Алексей Французов были исключены из состава акционеров «Ангиолайн».

Российский разработчик и производитель медицинских изделий для интервенционной кардиологии «Ангиолайн» создан в 2007 году. Компания с 2012 года выпускает первые отечественные коронарные стенты «Калипсо».