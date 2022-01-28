Мэр Новосибирска: «В 2022 году будем строить очистные сооружения для «Чистой Слободы»»

28 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть обсудил с журналистами перспективы продления ул. Титова в районе «Чистой Слободы».

В рамках еженедельной пресс-конференции новосибирский градоначальник ответил на вопрос о датах дальнейшего строительства дороги на улице Титова. От уже существующего пересечения с улице Порт-Артурской до перспективного пересечения с улицей Дукача.

По словам Анатолия Локтя, мэрия рассматривает этот проект в качестве одного из своих приоритетов, но работы в районе «Чистой Слободы» требуется проводить поэтапно, с учётом местности и санитарных предписаний, так как в этой заболоченной местности много вод, которые необходимо отводить.

«Мы будем продолжать строительство дороги на улице Титова. В 2022 году мы планируем за счёт нашего участия в федеральной программе построить очистные сооружения для сточных вод, собираемых ливневой канализацией. Сейчас всё это стекает в Южное озеро. И необходимы очистные сооружения. Без решения этой задачи дальнейшее продолжение строительства невозможно», – отметил мэр Новосибирска.

Анатолий Локоть отметил, что «в этом году будет осуществляться строительство станции очистных сооружений, а дальше – развитие дорожно-транспортной инфраструктуры». Исходя из ответа градоначальника можно сделать вывод, что третий этап продления улицы Титова будет осуществлён не ранее 2023 года.