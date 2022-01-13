Мэр Новосибирска высказался о строительстве в городе пятого автомобильного моста

13 января, в ходе первого в 2022 году «Часа прессы», Анатолий Локоть напомнил о сроках окончания строительства в Новосибирске четвёртого моста через Обь и сообщил, в чём видит ключ к улучшению транспортной ситуации мегаполиса.

В рамках первой после новогодних праздников пресс-конференции Новосибирский градоначальник ответил на ряд вопросов журналистов, посвящённых транспорту. Он ещё раз напомнил о 150 новых автобусах, которые поступят в город до начала международного чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который пройдёт в 2023 году и строительстве станции метро «Спортивная». По словам Анатолия Локтя, мэрия Новосибирска интенсивно готовит общественный транспорт к чемпионату, и город не ударит в грязь лицом перед спортсменами и болельщиками.

Отвечая на вопрос «Континента Сибирь» о перспективах строительства пятого моста через Обь в створе улицы Дуси Ковальчук с выходом на аэропорт через улицы 2-я Станционная и Дукача, мэр сообщил, что такой подобный проект в генплане Новосибирска присутствует, но его строительство – это «дело будущих периодов».

По мнению Анатолия Локтя, транспортная проблема Новосибирска заключается не в количестве мостовых переходов через Обь и протекающие по территории мегаполиса малые реки, а в количестве развязок. «Увеличением количества мостовых переходов проблема транспортной доступности Новосибирска не решается. Проблема заключается в развязках, которые необходимы к мостовым переходам», – подчеркнул мэр.

В качестве примера новосибирский градоначальник привёл Бугринский мост, где «есть мостовой переход, но нет качественных развязок, они ещё только в плане», а также строящийся сейчас четвёртый мост. Глава городской администрации напомнил, что сам мостовой переход будет завершён уже в 2022 году, но транспортная ситуация в Новосибирске моментально не изменится, так как на строительство развязок понадобится ещё один год.

Напоминаем, что в первой декаде января товарищ мэра по партии КПРФ депутат Госдумы Ренат Сулейманов прокомментировал для «Континента Сибирь» открытое письмо Новосибирского координационного совета в защиту нравственности, представители которого просят не допустить концерта в Новосибирске солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.