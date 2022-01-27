Снос Park cafe в центре Новосибирска откладывается

Снос здания в Первомайском сквере Новосибирска, где работают рестораны Park cafe и «Перчини», откладывается на неопределенный срок. Об этом сегодня, отвечая на вопрос «Континента Сибирь», рассказал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Георгий Жигульский во время брифинга.

Седьмой арбитражный апелляционный суд г. Томска в июле 2021 года принял решение об удовлетворении иска мэрии Новосибирска к владельцу здания на Красном проспекте, 25/1 ООО «Антрацит» о сносе самовольного строения, в котором расположены рестораны Park café и «Перчини».

Как отметил на брифинге 27 января Георгий Жигульский, в Новосибирске немало объектов, которые «имеют признаки капстроений, но возведены с нарушением градостроительных норм». Он объяснил, почему так произошло: «В 2010-х годах многими недобросовестными застройщиками активно использовалась возможность регистрации прав на объекты капитального строительства по упрощенной системе, которая в большей степени была установлена федеральным законодателем для «дачной амнистии». Каким-то образом удавалось регистрировать права на капитальные объекты, даже не имея договора аренды на земельный участок под строительство».

Сегодня, по словам руководителя департамента земельных и имущественных отношений, в большинстве случаев судами такие права признаны недействительными, и объекты лишены статуса капитальных, в том числе и знаменитое здание в Первомайском сквере.

«Три судебных инстанции поддержали требование мэрии Новосибирска о сносе. Решение направлено в службу судебных приставов. Однако ситуация с финансированием ведомства на демонтаж объектов, которые необходимо снести по решению судов, не очень радужная. Денег физически не хватает. В таких случаях предлагают взыскателям снести за свой счет, а потом через суд вернуть затраченные средства. Но бюджет Новосибирска не содержит такой статьи расходов. Сносятся только аварийные объекты за счет резервного фонда мэра Новосибирска. Когда будет снесено, будет ли вообще снесено здание с Park café, сказать мне трудно. Кроме того, собственник еще может обжаловать решение в Верховном суде», – рассказал Георгий Жигульский.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений также добавил, что сегодня в мэрии рассматривается возможность реконструировать объект, чтобы он соответствовал градостроительным нормам. «Как это будет реализовано, сегодня говорить сложно. Но понятно, что до чемпионатов мира сносить здание никто не будет. Это не самый плохой объект в Новосибирске, если его снести, вряд ли мы успеем построить там что-то стоящее», – отметил Георгий Жигульский.

Сегодня также стало известно, что в мэрии Новосибирска собираются сохранить ресторанный дворик за гостиницей «Центральной».