Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в соцсетях сообщила, что она и ее коллеги «сделают все», чтобы до реконструкции гостиницы «Центральная» ресторанный дворик был сохранен.

В мэрии Новосибирска прошла встреча с представителями компаний, которые работают в гастродворике на улице Ленина. «Мы прекрасно понимаем, что территория стала любима горожанами, и наша задача сохранить ее и ту креативную атмосферу, которая была создана представителями малого бизнеса! Мы сделаем все, чтобы до реконструкции гостиницы этот прекрасный проект был сохранен. И даже обсудили возможность масштабирования и нахождения ещё локаций по городу, где ребята смогли бы создать такую же атмосферу, в которой комфортно и молодым и взрослым!», – повела итог встречи заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова в Facebook.

Будущее ресторанного дворника за гостиницей «Центральной» оказалось под вопросом после того, как мэрия Новосибирска приняла решение о расторжении договора с ООО «Центральная-Альфа» в связи с обнаруженными нарушениями аренды (дело по заявлению мэрии рассматривается в Арбитражном суде Новосибирской области).

Основатель сидрерной InCider, баров Rooks в Новосибирске и Шерегеше Игорь Каменев три дня назад на своей странице в Instagram опубликовал открытое обращение к мэрии Новосибирска, в котором призвал муниципалитет к диалогу «с целью создания на этой площадке действительно крутого и приятного места отдыха для горожан и гостей города». Предприниматель отметил, что накануне чемпионатов мира, куда приедут множество гостей, а также после объявления Новосибирска новогодней столицей России, в городе должно сохранится привлекательное для туристов место. «В городе есть удобное и приятное место, где уже представители малого бизнеса, в том числе мы, показали свою силу и возможности! Мы готовы и хотим легально сами и с помощью мэрии, спонсоров сделать эту локацию ещё круче! Наполнить декорациями, перформансами, фестивалями! Дайте только возможность спокойно это делать, пожалуйста», – написал Игорь Каменев. И добавил, что «лучше — давайте вести диалог и действовать вместе, учитывая все выше сказанное».