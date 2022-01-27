В летнем расписании авиакомпании S7 Airlines заявлены рейсы из Новосибирска в Турцию, Грецию, Чехию, Германию, на Кипр, а также курортные города России.

Второй по величине российский авиаперевозчик S7 Airlines уже опубликовал часть маршрутов своего летнего расписания полётов. В нём только из Новосибирска заявлены девять новых рейсов, большинство из которых будет выполняться на международных маршрутах.

С 5 марта авиакомпания запускает еженедельный рейс Новосибирск-Анталья, частотность которого будет увеличиваться и к концу апреля достигнет трёх вылетов в неделю. 2 и 3 апреля начнут выполняться перелёты на маршрутах Новосибирск-Франкфурт-на-Майне и Новосибирск-Дюссельдорф, соответственно.

26 апреля открывается для полётов внутрироссийское направление Новосибирск-Геленджик, а 30 апреля рейсы в Стамбул и Прагу. С 1 мая из Новосибирска можно будет улететь в кипрский город Пафос, а с начала лета в программу полётов войдут немецкий Мюнхен и греческие Салоники. Рейсы авиакомпании S7 Airlines в Мюнхен открываются с 1 июня, а в Салоники с 5 июня.

Интерес представляет также новые рейсы из Иркутска. Их в летнем расписании пока восемь. С конца марта – в Хабаровск и Екатеринбург, с конца апреля – в Красноярск и Благовещенск. В мае к этим направлениям добавятся рейсы на маршрутах Иркутск-Чита, Иркутск-Краснодар и Иркутск-Анапа. А с 4 июня начнут выполняться полёты на линии Иркутск-Симферополь.

S7 Airlines в зимнем расписании заявила также несколько еженедельных прямых рейсов из Новосибирска в провинцию Краби (Таиланд). Улететь туда можно будет по средам, с 23 февраля по 23 марта.

В 2022 году вылетающим из Новосибирска пассажирам также будут доступны субсидируемые билеты по 26 авиамаршрутам. Из них 12 – в населённые пункты Сибири. Субсидируемые перевозки из международного аэропорта Толмачёво будут выполнять авиакомпании Ямал и S7 Airlines.

Напомним, чт одним из основных хабов авиакомпании S7 Airlines является новосибирский международный аэропорт Толмачёво. С 2021 года воздушная гавань определила одной из своих стратегических целей привлечение в Новосибирск грузовых авиакомпаний для выполнения технических и коммерческих посадок. В рамках этой политики новым партнёром аэропорта стала бельгийская грузовая авиакомпани, которая с 13 января приступила к выполнению технических посадок в аэропорту Толмачево своих воздушных судов Вoeing 747-400, курсирующих по маршруту Льеж (Бельгия) –Ухань (Китай). Рейсы будут осуществляться более 5 раз в неделю.