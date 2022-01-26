25 января на сайте tolmachevo.ru была запущена возможность дистанционного оформления услуг воздушной гавани.

На сайте международного аэропорта Толмачёво 25 января была запущена возможность дистанционного оформления услуг. Теперь такие сервисы воздушной гавани, как fast-track, пригласительный в бизнес-зал внутреннего или международного терминала, comfort-lounge или vip-зал возможно оформить заблаговременно и в электронном формате.

Заказ VIP-зала позволяет пассажиру воспользоваться отдельным каналом прохождения предполетного досмотра и доставкой к самолету на отдельном транспорте. Услуга Fast Track – это возможность быстро и комфортно пройти предполетные процедуры в сопровождении сотрудника аэропорта. В бизнес-залах предлагается бесплатное фуршетное обслуживание, а за дополнительную плату – бар с широким выбором напитков, холодных и горячих закусок.

Технологическим поставщиком модуля бронирования услуг для аэропорта стала компания All Airports, являющаяся российским разработчиком автоматизированного комплекса решений предназначенных для управления продажами аэропортовых услуг (VIP-залы, бизнес-залы, Fast Track, Meet&Assist, парковка и другие). В качестве платежного решения для платформы был интегрирован IT-модуль от Сбера.

Напоминаем, что 2022 году из Новосибирска будут доступны субсидируемые билеты по 26 авиамаршрутам. Из них 12 – в населённые пункты Сибири. Субсидируемые перевозки из международного аэропорта Толмачёво будут выполнять авиакомпании Ямал и S7 Airlines.