Сразу после Red Wings базу в аэропорту Омска создаёт Citrus

8 декабря руководство авиахолдинга S7 Group сообщило, в каких городах будет базироваться второй в России лоукостер Citrus. Одним из его хабов станет Омск.

В сообщении пресс-службы группы компаний S7 говорится, что при выборе «домашних» аэропортов для второго российского лоукостера в первую очередь учитывался потенциал развития рынка, в соответствии с которым «новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group определился с первыми городами базирования своих воздушных судов».

Напомним, что первый российский лоукостер «Победа» является дочерним предприятием группы «Аэрофлот – Российские авиалинии». В конце июля текущего года S7 Group заявила о планах запустить с июля 2022 года первые рейсы второго лоукостера в стране, позже получившего наименование «Citrus», – сокращение от словосочетания «cities of Russia» – «города России».

Планируется, что продажи билетов на рейсы Citrus начнут в апреле 2022 года, а в парке авиакомпании будет только один тип воздушных судов – комфортабельные лайнеры Airbus A320neo. Уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров, а в первые три года работы перевозчика их количество будет увеличиваться на 6-8 воздушных судов в год.

В сентябре, на полях проходившего во Владивостоке «Восточного экономического форума 2021» бизнесмен Роман Троценко сообщал журналистам, что S7 Group намерена сделать упор на региональные перевозки в обход Москвы и организовать базы для своей авиакомпании-лоукостера в четырёх аэропортах подконтрольного ему «Новапорта»: «Они выбрали несколько точек. В нашей сети это 4 точки: Новосибирск, Воронеж, Челябинск, Тюмень».

Однако 8 декабря S7 Group заявила о том, что базовыми аэропортами для Citrus станут воздушные гавани Казани и Омска. «Мы видим большие возможности для развития рынка в Казани и Омске. Например, Казань по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в 3-4 раза меньше. Появление новой авиакомпании значительно улучшит транспортную доступность в этих городах, свяжет их напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно», – сообщил гендиректор Citrus Григорий Давыдов.

В пресс-службе S7 Group отметили, что Citrus уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска. При том, что S7 Airlines, основная авиакомпания группы компаний S7, сохраняет за собой базу в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Это сообщение особенно интересно на фоне подписанного 6 декабря трёхстороннего соглашения о создании в аэропорту Омск-Центральный базы для воздушных судов авиакомпании Red Wings, которая также входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков России.

Использование в качестве базы именно омской воздушной гавани может быть связано с выгодными субсидиями, предоставленными перевозчикам правительством Омской области. Ранее о них в комментарии «Континенту Сибирь» сообщили в авиакомпании Red Wings: «правительство Омской области с пониманием и энтузиазмом отнеслось к проекту, поддержало его субсидиями из регионального бюджета».