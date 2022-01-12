В 2022 году из Новосибирска будут доступны 26 субсидируемых авиамаршрутов

31 декабря минувшего года Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых маршрутов на 2022 год. Субсидируемые перевозки из международного аэропорта Толмачёво будут выполнять сразу две авиакомпании.

В 2022 году из новосибирского международного аэропорта имени А.И. Покрышкина будут выполняться рейсы по 26 направлениям, субсидируемым в рамках соответствующего постановления Правительства РФ. Субсидированные рейсы из Новосибирска возьмут на себя авиакомпании S7 Airlines и Ямал.

Субсидирование региональных авиаперевозок производится с участием региональных бюджетов и даёт возможность гражданам России пользоваться специальными тарифами при полётах по ряду внутрироссийских направлений.

Перечень субсидируемых маршрутов 2022 года включает в себя рейсы из Новосибирска в такие населённые пункты Сибири, как Анадырь, Барнаул, Братск, Кемерово, Новокузнецк, Новый Уренгой, Салехард, Талакан, Тобольск, Томск, Тюмень и Ханты-Мансийск. В европейской части России по субсидии можно будет слетать в Волгоград, Воронеж, Грозный, Ижевск, Казань, Магнитогорск, Махачкалу, Нижнекамск, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Самару, Ульяновск и Уфу.

Пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачёво также сообщила, что к концу 2021 года на финальный этап вышло строительство нового аэровокзального комплекса: завершены все работы по монтажу несущих конструкций, закрыто 70% теплового контура нового терминала и ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей и чистовой отделке.

Напоминаем, что первые итоги 2021 года в январе также подвело другое крупное транспортное предприятие. Западно-Сибирская железная дорога сообщила о годовом грузообороте в сотни миллионов тонн и приросте погрузки в 2,6%.