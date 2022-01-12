В 2022 году из Новосибирска будут доступны 26 субсидируемых авиамаршрутов

Андрей Сегеда
 
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Пассажиры перед выходом на посадку - фото Михаила Перикова

31 декабря минувшего года Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых маршрутов на 2022 год. Субсидируемые перевозки из международного аэропорта Толмачёво будут выполнять сразу две авиакомпании.

В 2022 году из новосибирского международного аэропорта имени А.И. Покрышкина будут выполняться рейсы по 26 направлениям, субсидируемым в рамках соответствующего постановления Правительства РФ. Субсидированные рейсы из Новосибирска возьмут на себя авиакомпании S7 Airlines и Ямал.

Субсидирование региональных авиаперевозок производится с участием региональных бюджетов и даёт возможность гражданам России пользоваться специальными тарифами при полётах по ряду внутрироссийских направлений.

Перечень субсидируемых маршрутов 2022 года включает в себя рейсы из Новосибирска в такие населённые пункты Сибири, как Анадырь, Барнаул, Братск, Кемерово, Новокузнецк, Новый Уренгой, Салехард, Талакан, Тобольск, Томск, Тюмень и Ханты-Мансийск. В европейской части России по субсидии можно будет слетать в Волгоград, Воронеж, Грозный, Ижевск, Казань, Магнитогорск, Махачкалу, Нижнекамск, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Самару, Ульяновск и Уфу.

Пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачёво также сообщила, что к концу 2021 года на финальный этап вышло строительство нового аэровокзального комплекса: завершены все работы по монтажу несущих конструкций, закрыто 70% теплового контура нового терминала и ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей и чистовой отделке.

Напоминаем, что первые итоги 2021 года в январе также подвело другое крупное транспортное предприятие. Западно-Сибирская железная дорога сообщила о годовом грузообороте в сотни миллионов тонн и приросте погрузки в 2,6%.

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