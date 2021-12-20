S7 Group выбрала систему бронирования для Citrus

Группа компаний С7 определилась с системой бронирования для вновь создаваемого лоукостера. И это не Amadeus, используемый S7 Airlines.

Второй в России лоукостер Citrus будет иметь систему бронирования, отличную от системы, используемой S7 Airlines. Основная авиакомпания группы компаний С7 работает в одной из крупнейших в мире систем бронирования билетов «Amadeus», позволяющей оформлять не только авиабилеты, но и гостиницы, круизы, туры и проездные документы на железнодорожный транспорт.

Авиакомпания Citrus выбрала для оформления билетов более простую российскую систему. Ею стала «Онлайн резервейшен систем» (бывшая ТАИС PSS – «КС»), одним из основных акционеров которой является совладелец аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев. Ранее руководство S7 Group заявляло о намерении начать продажи билетов на рейсы Citrus в апреле, а выполнение первых рейсов – в июле 2022 года.

Напомним, что 8 декабря руководство авиахолдинга S7 Group сообщило, в каких городах будет базироваться второй в России лоукостер Citrus. Одним из его хабов станет Омск, а вторым – Казань. Примечательно, что за два дня до авиакомпании Citrus Омск в качестве своей базы выбрала авиакомпания Red Wings.

В сообщении пресс-службы группы компаний S7 говорится, что при выборе «домашних» аэропортов для второго российского лоукостера в первую очередь учитывался потенциал развития рынка, в соответствии с которым «новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group определился с первыми городами базирования своих воздушных судов».

В пресс-службе S7 Group отметили, что Citrus уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска. При том, что S7 Airlines, основная авиакомпания группы компаний S7, сохраняет за собой базу в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Также с сегодняшнего дня воздушный перевозчик S7 Airlines начинает выполнение прямого рейса на направлении Новосибирск-Ижевск. Новый рейс также обеспечит для авиапутешественников удобные стыковки через Новосибирск с рейсами авиакомпании в Иркутск, Красноярск, Новый Уренгой, Сургут и обратно.