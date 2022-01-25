Новосибирские бизнесмены раскроют «Книгу продаж»

27 января в центре «Мой бизнес» предприниматели научатся увеличивать свой доход на 30% за счёт роста продаж.

«Мы знаем, что продажи – это головная боль 90% предпринимателей. Менеджеры сливают заявки, забывают позвонить клиенту и тратят время на пустые разговоры с нецелевой аудиторией. Руководители не понимают, как влиять на этапы воронки продаж», – фиксирует основные проблемы бизнеса директор компании «Бизнес-партнёр» Александр Быков, более десяти лет занимающийся построением отделов продаж для бизнеса.

27 января в центре содействия развитию предпринимательства в Новосибирской области «Мой бизнес» при поддержке НОО «ОПОРА РОССИИ» состоится мастер-класс «Книга продаж». Директор компании «Бизнес-партнёр» Александр Быков снабдит владельцев бизнеса, директоров компаний и руководителей отделов продаж четырьмя основными инструментами, необходимыми для значительного увеличения продаж и, соответственно, роста прибыли.

Эксперт по продажам в диалоге с участниками мероприятия выделит шаги, которые нужно прописать для менеджера, чтобы тот перестал «сливать» клиентов, ответит на вопрос владельцев бизнеса, как сократить срок ввода нового сотрудника в курс дела до двух недель, объяснит, как правильно внедрять «воронку продаж» и точечно влиять на её показатели. Каждого из участников тренинга Александр Быков познакомит со своей авторской методикой написания скриптов продаж.

Мастер-класс «Книга продаж» будет проходить 27 января с 17.00 до 20.00 в новосибирском центре «Мой бизнес» по адресу ул. Сибревкома, 9. Оставить заявку на участие можно по ссылке. Также много полезной для бизнеса информации можно найти в Инстаграм-аккаунте компании «Бизнес-Партнёр».